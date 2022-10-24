Пьер Гасли высказался о своих штрафах на Гран-при США

«Я был доволен работой машины во время гонки, темп был хорошим с самого начала. Жаль, что нам вынесли наказания. Естественно, я не пытался получить какое-то преимущество.



Есть судьи, которые принимают решения, и это прискорбно, но всё-таки, помимо этого, есть ещё много положительных моментов, которые можно извлечь из этого дня. Мне довелось поучаствовать во многих потрясающих сражениях и обгонах, которые показали, что машина может быть конкурентоспособной, а очки возможны. С нетерпением жду следующих нескольких гонок, чтобы посмотреть, на что мы способны», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».