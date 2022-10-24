Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Пьер Гасли высказался о своих штрафах на Гран-при США

Чемпионат.com

Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мыслями о полученных на Гран-при США штрафах. Напомним, Пьер получил наказание за нарушение правил в тот момент, когда пелотон шёл за автомобилем безопасности. Гасли тогда слишком сильно отстал от ехавшей впереди машины. После француза наказали ещё раз, так как команда нарушила правила, когда он отбывал первый пятисекундный штраф.

Пьер Гасли высказался о своих штрафах на Гран-при США
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я был доволен работой машины во время гонки, темп был хорошим с самого начала. Жаль, что нам вынесли наказания. Естественно, я не пытался получить какое-то преимущество.

Есть судьи, которые принимают решения, и это прискорбно, но всё-таки, помимо этого, есть ещё много положительных моментов, которые можно извлечь из этого дня. Мне довелось поучаствовать во многих потрясающих сражениях и обгонах, которые показали, что машина может быть конкурентоспособной, а очки возможны. С нетерпением жду следующих нескольких гонок, чтобы посмотреть, на что мы способны», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

Как выглядят все болиды Формулы-1 2021 года:

Автоспорт,Пьер Гасли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители