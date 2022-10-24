Команда Alpine опротестовала наказание Фернандо Алонсо

Команда Alpine подала протест на 30-секундный штраф, наложенный на Фернандо Алонсо после финиша Гран При США.

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Двукратный чемпион мира Формулы 1 повредил свой автомобиль в столкновении со своим будущим напарником по Aston Martin Лэнсом Строллом, но продолжил гонку и занял в ней 7-е место. Это не понравилось команде Haas, чей пилот Кевин Магнуссен трижды по ходу этого сезона получал чёрно-оранжевые флаги из-за незначительных, по его и команды мнению, повреждений.

Гюнтер Штайнер и Аяо Камацу после финиша Гран При США подали протест, который в случае с Алонсо (претензии у Haas были и к повреждённой машине пилота Red Bull Racing Серхио Переса) был удовлетворён. Испанец получил 10-секундный «стоп-энд-гоу», который ввиду окончания гонки был преобразован в 30-секундный штраф.

В Alpine остались разочарованными этим решением. По утверждению команды, она действовала справедливо, посчитав, что автомобиль Алонсо после столкновения со Строллом остался конструктивно безопасным.

Команды не могут обжаловать штрафы, поэтому Alpine должна принять решение стюардов в этом отношении, но французы нашли способ попытаться оспорить результат. Alpine опротестовала допустимость первоначального протеста команды Haas на том основании, что он был подан с опозданием на 24 минуты. Хотя судьи в своём решении указали, что соблюдение срока подачи протеста со стороны Haas было невозможно.

«FIA имеет право показать черно-оранжевый флаг во время гонки, если они сочтут машину небезопасной, и в этом случае они оценили ситуацию и не стали его показывать. Более того, после гонки технический делегат FIA посчитал автомобиль соответствующим правилам. Команда также считает, что из-за того, что протест был подан на 24 минуты позже указанного крайнего срока, он не должен был быть принят, и поэтому штраф следует считать недействительным», – говорится в заявлении Alpine.