«Порше» купит 50 процентов «Уильямса»

«Порше» близок к покупке 50 процентов акций «Уильямса».

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Немецкая компания пыталась договориться с «Ред Булл», однако стороны не пришли к соглашению.

Как сообщил комментатор Ziggo Sport Джек Плой, «Порше» приобретет половину акций «Уильямса» и станет поставщиком двигателей с 2026 года.

«Сделка почти оформлена», – добавил Плой.