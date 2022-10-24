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1 час назад

«Порше» купит 50 процентов «Уильямса» и станет мотористом с 2026-го. Сделка почти оформлена (Ziggo Sport)

Sports.ru

«Порше» близок к покупке 50 процентов акций «Уильямса».

«Порше» купит 50 процентов «Уильямса»
Фото: Sports.ruSports.ru

Немецкая компания пыталась договориться с «Ред Булл», однако стороны не пришли к соглашению.

Как сообщил комментатор Ziggo Sport Джек Плой, «Порше» приобретет половину акций «Уильямса» и станет поставщиком двигателей с 2026 года.

«Сделка почти оформлена», – добавил Плой.

Ранее о приходе в «Формулу-1» объявила другая фирма концерна «Фольксваген» – «Ауди». Предполагается, что она выкупит «Заубер» (в настоящий момент выступает как «Альфа Ромео»).

Автоспорт,VolksWagen,
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