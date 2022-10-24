«Порше» купит 50 процентов «Уильямса»

«Порше» близок к покупке 50 процентов акций «Уильямса».
Немецкая компания пыталась договориться с «Ред Булл», однако стороны не пришли к соглашению.
Как сообщил комментатор Ziggo Sport Джек Плой, «Порше» приобретет половину акций «Уильямса» и станет поставщиком двигателей с 2026 года.
«Сделка почти оформлена», – добавил Плой.
Ранее о приходе в «Формулу-1» объявила другая фирма концерна «Фольксваген» – «Ауди». Предполагается, что она выкупит «Заубер» (в настоящий момент выступает как «Альфа Ромео»).