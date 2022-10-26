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24 минуты назад

Ральф Шумахер: Haas не найдёт никого лучше Мика

autosport.com.ruиещё 2

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер уверен, что его племянник Мик Шумахер – лучший кандидат на место пилота Haas в следующем сезоне.

Haas не найдёт никого лучше Мика
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Будущее немецкого гонщика в Больших Призах находится под большой угрозой: команда ещё не определилась с составом пилотов на 2023 год, а многие источники называют главным кандидатом на место в американском коллективе Нико Хюлкенберга.

«Мик сделал всё необходимое, чтобы продолжить выступать за Haas в 2023 году, – написал Шумахер в своей колонке на Sky Germany. – Когда Джин Хаас и Гюнтер Штайнер всё хорошенько обдумают, они тоже поймут, что альтернативы Мику нет. Даниэль Риккардо явно не тот самый пилот, а Нико Хюлькенберг уже на пути к пенсии, а не к борьбе на передовой. Основываясь на выступлениях Мика и его прогрессе в этом году, вы можете увидеть его потенциал и чего ещё можно от него ждать. Соответственно, альтерна

Конечно, может случиться, что Мик, как и Риккардо, будет резервным пилотом другой команды в следующем сезоне, а затем снова получит постоянное место в 2024 году. Но, конечно, было бы лучше и важнее для его развития, если бы он все время был в команде. И самое главное, Мик начнёт свой третий год в Формуле 1 с очень хорошей машиной, а из-за ограничения затрат другие команды не сделают больших скачков в развитии. Поэтому продолжение совместной работы будет важно для обеих сторон – в 2023 году они смогут пожинать плоды своего труда и вместе праздновать успехи».

Автоспорт,Мик Шумахер,Гюнтер Штайнер,Даниэль Риккардо,Нико Хюлькенберг,
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