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1 час назад

Официально: Audi объявила о соглашении с Sauber

autosport.com.ruиещё 1

Компания Audi официально объявила о партнерском соглашении в Формуле 1 с Sauber.

Официально: Audi будет выступать в "Формуле-1"
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

В четверг в Audi сделали давно ожидаемое многими заявление о том, что с 2026 года они объединят свои усилия в чемпионате мира с командой из Хинвила. По сути, она станет заводской командой Audi, как было когда-то во времена их сотрудничества с BMW.

Силовой агрегат для команды будет создаваться Audi в Нойбурге-на-Донау. Sauber же будет разрабатывать и производить гоночный автомобиль на своей фабрике в Хинвиле (Швейцария). Sauber также будет нести ответственность за планирование и проведение гоночных операций.

«Audi – лучший партнер для Sauber Group. Обе компании разделяют одни и те же ценности и видение. Мы с нетерпением ждём возможности достичь наших общих целей благодаря прочному и успешному партнерству», – заявил председатель холдинга Sauber Финн Раусинг.

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