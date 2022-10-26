Официально: Audi будет выступать в "Формуле-1"

Компания Audi официально объявила о партнерском соглашении в Формуле 1 с Sauber.
В четверг в Audi сделали давно ожидаемое многими заявление о том, что с 2026 года они объединят свои усилия в чемпионате мира с командой из Хинвила. По сути, она станет заводской командой Audi, как было когда-то во времена их сотрудничества с BMW.
Силовой агрегат для команды будет создаваться Audi в Нойбурге-на-Донау. Sauber же будет разрабатывать и производить гоночный автомобиль на своей фабрике в Хинвиле (Швейцария). Sauber также будет нести ответственность за планирование и проведение гоночных операций.
«Audi – лучший партнер для Sauber Group. Обе компании разделяют одни и те же ценности и видение. Мы с нетерпением ждём возможности достичь наших общих целей благодаря прочному и успешному партнерству», – заявил председатель холдинга Sauber Финн Раусинг.