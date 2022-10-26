Даниэль Риккардо может получить неожиданную должность в Ф-1

Один из официальных вещателей Формулы 1 в США телеканал ESPN рассматривает кандидатуру Даниэля Риккардо на роль телеведущего в 2023 году.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

После расторжения контракта с McLaren австралиец так и не нашёл место в пелотоне на 2023 год, поэтому недавно сообщил, что пропустит предстоящий сезон. Однако теперь Риккардо может получить другую должность в мире Больших Призов.

В интервью RACER президент ESPN по оригинальному контенту Берк Магнус заявил: «Даниэль – потрясающая личность, которая действительно находит отклик в сердцах фанатов, особенно в США. Я пока не могу сказать ничего конкретного, потому что понятия не имею, заинтересует ли его это предложение, но я уверен, что у него есть многие важные качества для этой работы.

Думаю, что видеть гонщиков Формулы 1 в контексте американского спорта критически важно. В прошлом году мы сделали репортаж, в котором рассказали о дружбе Даниэля Риккардо с Джошем Алленом из «Баффало Биллз» – безусловно, одним из лучших квотербеков НФЛ на данный момент. Поэтому попытка интегрировать Ф1 во всю нашу деятельность с помощью творческих способов представления контента, безусловно, становится приоритетом.