Шумахер: «Хаас» должен понять, что альтернативы Мику на сезон-2023 нет»

Ральф Шумахер считает, что «Хаас» вынужден продлить контракт с Миком Шумахером.

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Соглашение Мика истекает в конце 2022 года. Считает, что конкурентом Шумахера является резервный пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг.

«Мик делает все необходимое, чтобы продолжить выступления за «Хаас» в 2003 году. Джин Хаас и Гюнтер Штайнер тоже должны хорошенько подумать над этим и понять, что альтернат

Даниэль Риккардо – не вариант, а Нико Хюлькенберг скорее на пути к завершению карьеры. Учитывая выступления и прогресс в этом году, видно, что у Мика большой потенциал, который еще предстоит раскрыть. Так что альтернативы нет.

Конечно, возможен и вариант, при котором Мик станет запасным в другой команде, как Риккардо, а затем получит место основного гонщика в 2024 году. Но для развития было бы лучше оставаться в кокпите «Формулы-1».