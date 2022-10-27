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59 минут назад

Ферстаппен: Чтобы выиграть, Максу пришлось потрудиться

F1News.ru

Йос Ферстаппен очень рад за своего сына, в подлинно чемпионском стиле выигравшем Гран При США, а также за всю команду Red Bull Racing, за три этапа до завершения сезона обеспечившую себе победу в Кубке конструкторов.

Ферстаппен: чтобы выиграть, Максу пришлось потрудиться
Фото: F1News.ruF1News.ru

По ходу гонки в Остине казалось, что после заминки на пит-стопе, из-за которой Макс потерял 11 секунд, отыграться будет непросто, но он собрался, на 39-м круге опередил Шарля Леклера, а за шесть кругов до финиша и Льюиса Хэмилтона, после чего увидел первым увидел клетчатый флаг.

«Чтобы выиграть гонку, Максу пришлось как следует потрудиться, – прокомментировал Ферстаппен-старший в эфире телеканала Viaplay. – Я знаю, что он никогда не сдаётся, но после пит-стопа в какой-то момент казалось, что ему придётся очень непросто.

Но затем он смог переломить ситуацию. Конечно, он мог бы сразу начать прессинговать соперников, но тогда его шины могли не выдержать до конца гонки. 13 побед за сезон – выдающееся достижение, вряд ли можно добиться большего. Тем не менее, до конца сезона остаётся ещё три Гран При, и вся команда напряжённо работает, чтобы добиться успеха в этих гонках.

Уик-энд в Остине был долгим и трудным, но завершился идеальным результатом».

Автоспорт,Йос Ферстаппен,Шарль Леклер,Льюис Хэмилтон,
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