Ферстаппен: чтобы выиграть, Максу пришлось потрудиться

«Чтобы выиграть гонку, Максу пришлось как следует потрудиться, – прокомментировал Ферстаппен-старший в эфире телеканала Viaplay. – Я знаю, что он никогда не сдаётся, но после пит-стопа в какой-то момент казалось, что ему придётся очень непросто.



Но затем он смог переломить ситуацию. Конечно, он мог бы сразу начать прессинговать соперников, но тогда его шины могли не выдержать до конца гонки. 13 побед за сезон – выдающееся достижение, вряд ли можно добиться большего. Тем не менее, до конца сезона остаётся ещё три Гран При, и вся команда напряжённо работает, чтобы добиться успеха в этих гонках.



Уик-энд в Остине был долгим и трудным, но завершился идеальным результатом».