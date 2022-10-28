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27 минут назад

Хэмилтон рассказал о планах в Формуле-1 после следующего сезона

Sports.tj

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал понять, что не планирует завершать карьеру в автоспорте после 2023 года.

Хэмилтон рассказал о планах в Формуле-1 после следующего сезона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его нынешний контракт с «Мерседесом» истекает как раз в следующем сезоне.

«Как долго останусь в Формуле-1? Честно говоря, каких-то ограничений у меня нет. Я планирую заключить многолетний контракт со своей командой. Не знаю, что будет в ближайшие пять лет. Но вокруг происходит много замечате

К примеру, на этой неделе я запустил продюсерскую компанию. Однако я чувствую себя прекрасно и телом, и душой. Так что я хочу продолжать. Думаю, нам еще многого нужно достичь вместе, поэтому я хочу остаться здесь подольше», – приводит слова Хэмилтона ESPN US.

Автоспорт,Льюис Хэмилтон,
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