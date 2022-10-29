Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
33 минуты назад

Гюнтер Штайнер обвинил гоночного директора в дезинформации

autosport.com.ru

Глава Haas Гюнтер Штайнер обвинил гоночного директора FIA Нильса Виттиха в том, что тот дезинформировал его относительно сроков подачи протеста.

Гюнтер Штайнер обвинил гоночного директора в дезинформации
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Американский коллектив опротестовал действия судей Гран При США, которые не показали чёрно-оранжевые флаги Фернандо Алонсо и Серхио Пересу, хотя их машины были повреждены в гонке. Протест был подан с опозданием, но в FIA сослались на невозможность для Haas соблюдение сроков.

В Alpine позже в свою очередь указали на то, что у их конкурентов всё же была возможность всё сделать вовремя, и штраф Фернандо Алонсо, вынесенный после финиша гонки в Остине и лишивший его седьмого места, был в итоге отменён. Штайнер в итоге возложил ответственность за путаницу на Виттиха.

«Мы разочарованы тем, что нам говорят высокопоставленные чиновники этого спорта, не следуя при этом своим же предписаниям. Директор гонки дал нам неверную информацию. Мы получили чёрно-оранжевый трижды в этом году, а кто-то его не получал. Это просто неправильно. Я надеюсь, это будет решено, так как зрители недовольны, что с пилотами обращаются по-разному», – цитирует главу Haas RaceFans.

Автоспорт,Гюнтер Штайнер,Серхио Перес,Фернандо Алонсо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители