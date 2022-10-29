Гюнтер Штайнер обвинил гоночного директора в дезинформации

Глава Haas Гюнтер Штайнер обвинил гоночного директора FIA Нильса Виттиха в том, что тот дезинформировал его относительно сроков подачи протеста.
Американский коллектив опротестовал действия судей Гран При США, которые не показали чёрно-оранжевые флаги Фернандо Алонсо и Серхио Пересу, хотя их машины были повреждены в гонке. Протест был подан с опозданием, но в FIA сослались на невозможность для Haas соблюдение сроков.
В Alpine позже в свою очередь указали на то, что у их конкурентов всё же была возможность всё сделать вовремя, и штраф Фернандо Алонсо, вынесенный после финиша гонки в Остине и лишивший его седьмого места, был в итоге отменён. Штайнер в итоге возложил ответственность за путаницу на Виттиха.
«Мы разочарованы тем, что нам говорят высокопоставленные чиновники этого спорта, не следуя при этом своим же предписаниям. Директор гонки дал нам неверную информацию. Мы получили чёрно-оранжевый трижды в этом году, а кто-то его не получал. Это просто неправильно. Я надеюсь, это будет решено, так как зрители недовольны, что с пилотами обращаются по-разному», – цитирует главу Haas RaceFans.