Гюнтер Штайнер обвинил гоночного директора в дезинформации

«Мы разочарованы тем, что нам говорят высокопоставленные чиновники этого спорта, не следуя при этом своим же предписаниям. Директор гонки дал нам неверную информацию. Мы получили чёрно-оранжевый трижды в этом году, а кто-то его не получал. Это просто неправильно. Я надеюсь, это будет решено, так как зрители недовольны, что с пилотами обращаются по-разному», – цитирует главу Haas RaceFans.