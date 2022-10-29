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1 час назад

Макс Ферстаппен рассказал об опасном моменте в первой тренировке

autosport.com.ru

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал об опасном эпизоде на пятничных свободных заездах Гран При Мексики и пожаловался на отсутствие времени для работы с настройками машины.

Ферстаппен рассказал об опасном моменте в первой тренировке
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«В первой тренировке у меня был опасный момент: я сместился с гоночной траектории, и оказалось, что трасса словно покрыта льдом. Машина скользила сначала влево, потом вправо – в конце концов я просто ударил по тормозам, чтобы не вреза

Особых проблем с прогревом мягких шин не было, но мы провели на Soft всего одну серию кругов. Во второй сессии надо мы, как и в Остине, тестировали новые тесты, из-за чего не совсем разобрались с ситуацией, но могу сказать, что с жесткой резиной проблем больше.

Пока у нас очень мало информации о поведении машины, но все настройки, которые мы успели опробовать, сработали весьма эффективно», – цитирует Ферстаппена пресс-служба Red Bull Racing.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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