Ферстаппен рассказал об опасном моменте в первой тренировке

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал об опасном эпизоде на пятничных свободных заездах Гран При Мексики и пожаловался на отсутствие времени для работы с настройками машины.

«В первой тренировке у меня был опасный момент: я сместился с гоночной траектории, и оказалось, что трасса словно покрыта льдом. Машина скользила сначала влево, потом вправо – в конце концов я просто ударил по тормозам, чтобы не вреза

Особых проблем с прогревом мягких шин не было, но мы провели на Soft всего одну серию кругов. Во второй сессии надо мы, как и в Остине, тестировали новые тесты, из-за чего не совсем разобрались с ситуацией, но могу сказать, что с жесткой резиной проблем больше.