В Ferrari недовольны санкциями, наложенными на Red Bull

«Мы в Ferrari не понимаем, каким образом ограничение времени, которое команда тратит на аэродинамические исследования, может соответствовать такому же проценту времени применительно к результатам на круге, – приводит The Race слова Мекиса. – Более того, есть и другая проблема, и она состоит в том, что штраф не предусматривает сокращение бюджета (в 2023 году), и эффект в основном будет такой: команду подталкивают к тому, чтобы она потратила деньги на что-то другое.



Ей предоставлена полная свобода использования тех денег, которые она из-за 10-процентного ограничения не может потратить на исследования в аэродинамической трубе или CFD. Например, она может направить их на снижение веса машины или вообще на что угодно.



Сочетание двух этих факторов означает, что реальный эффект от штрафа будет очень ограниченным, и нас это тревожит».