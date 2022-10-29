В Ferrari недовольны санкциями, наложенными на Red Bull

Лоран Мекис, спортивный директор Ferrari, считает, что эффект от санкций, наложенных FIA на Red Bull Racing за нарушения финансового регламента, будет ограниченным, поскольку на бюджете команды в следующем году они никак не отразятся.В соответствии с договорённостями, достигнутыми между FIA и Red Bull, команда должна выплатить штраф в размере $7 млн., и в следующие 12 месяцев на 10% будет ограничено время, отведённое ей на аэродинамические исследования, в том числе с применением технологий CFD.
«Мы в Ferrari не понимаем, каким образом ограничение времени, которое команда тратит на аэродинамические исследования, может соответствовать такому же проценту времени применительно к результатам на круге, – приводит The Race слова Мекиса. – Более того, есть и другая проблема, и она состоит в том, что штраф не предусматривает сокращение бюджета (в 2023 году), и эффект в основном будет такой: команду подталкивают к тому, чтобы она потратила деньги на что-то другое.
Ей предоставлена полная свобода использования тех денег, которые она из-за 10-процентного ограничения не может потратить на исследования в аэродинамической трубе или CFD. Например, она может направить их на снижение веса машины или вообще на что угодно.
Сочетание двух этих факторов означает, что реальный эффект от штрафа будет очень ограниченным, и нас это тревожит».
Потолок бюджета, установленного финансовый регламентом в 2021 году, был на уровне $145 млн., в этом он снижен до $140 млн., в 2023-м – до $135 млн., но это базовые значения, а реальные затраты команд могут быть выше из-за разного рода допусков и коэффициентов, учитывающих инфляцию.