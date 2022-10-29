82-летний чемпион Формулы-1 протестировал современный болид

82-летний экс-чемпион Формулы-1 — американец Марио Андретти — в мае 2022 года в рамках первого в истории Гран-при Майами получил от исполнительного директора McLaren Racing Зака Брауна обещание провести тест-драйв гибридного болида чемпионата мира. Топ-менеджер сдержал слово и предоставил легендарному пилоту даже две возможности опробовать технику современной эпохи Формулы-1 на двух гоночных трассах, исторической и современной, в США.

Фото: motor.ru motor.ru

Первые относительно полноценные тесты прошли в Калифорнии на трассе WeatherTech Raceway Laguna Seca, известной своим рельефом и перепадом высот, главный из которых — 15-метровый спуск «Штопор» — является одним из самых известных виражей в мире. Вторые заезды, показательные, состоялись уже в рамках Гран-при США на автодроме Circuit of the Americas в Техасе.

В обоих случаях Марио Андретти получил в своё распоряжение McLaren MP4-28 — болид, построенный командой Vodafone McLaren Mercedes для чемпионата 2013 года. Оснащенный 2,4-литровым турбомотором V8 и системой KERS болид, на котором выступали британец Дженсон Баттон и мексиканец Серхио Перес, стал на тот момент худшим и самым нерезультативным автомобилем в истории британского коллектива.