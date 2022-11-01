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1 час назад

Макс Ферстаппен побил старый рекорд Льюиса Хэмилтона

autosport.com.ruиещё 2

Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен побил рекорд Льюиса Хэмилтона по количеству набранных за сезон очков.

Ферстаппен побил старый рекорд Хэмилтона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На Гран При Мексики голландец побил не один, а целых два серьёзных рекорда. Первым стало старое достижение Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля – 13 побед за сезон. Ферстаппен за две гонки до конца сезона уже одержал 14. Однако помимо этого Ферстаппен побил рекорд Льюиса Хэмилтона, установленный в 2019 году.

С 2010 года, когда система начисления очков была изменена, чемпионы мира часто набирали около 400 очков, но только в 2018 году Хэмилтон преодолел этот барьер, набрав 408 очков. В 2019 году он обошёл самого себя, набрав 413 очков, с тех пор удерживая этот рекорд. Однако этап в Мексике Ферстаппен начинал со счётом в 391 очко, а после победы он добавил к себе в копилку ещё 25 баллов, увеличив общий результат до 416 очков.

Если пилот Red Bull Racing выиграет две оставшиеся гонки с лучшими кругами, а также спринт в Бразилии, теоретически он может закончить сезон с 476 очками из 596 возможных.

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