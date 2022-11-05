Самая красивая автогонщица в мире

Американку Линдси Брюэр называют самой красивой автогонщицей в мире. Девушка выступала в GT-серии Saleen Cup, TC America Series, а в 2023 году будет бороться в гонках поддержки серии IndyCar. Об этом сообщает Чемпионат.com.
Линдси попала в автогонки совершенно случайно. В 11 лет Брюэр прокатилась на картодроме на дне рождения подруги. Уже через год спортсменка учувствовала в локальных картинговых соревнованиях. В 17 лет она поступила в университет штата Калифорния в Сан-Диего и вынуждена была оставить спорт ради учебы.
В 2019 году Линдси вернулась в гонки и вместе с Зоей Эденхолм стала третьей в зачете Pro-Am.
После пандемии коронавируса спортсменка попробовала себя в TC America Series. В 2022 году она перешла в гонки поддержки IndyCar, где стала восьмой на дорожной трассе в Индианаполисе. К сожалению, это был самый успешный заезд Брюэр в сезоне.
Несмотря на сложности в карьере, Линдси не сдается и надеется улучшить свои показатели в следующем году.
«Знала, что будет тяжело, но не думала, что настолько, — заявила автогонщица. — Разумеется, я разочарована, но продолжу работать над собой и набираться опыта».
Помимо гонок красотка работает моделью в агентстве MN2S. Также Брюэр поддерживает миллионная армия фанатов в социальных сетях.