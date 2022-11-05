Самая красивая автогонщица в мире

Американку Линдси Брюэр называют самой красивой автогонщицей в мире. Девушка выступала в GT-серии Saleen Cup, TC America Series, а в 2023 году будет бороться в гонках поддержки серии IndyCar. Об этом сообщает Чемпионат.com.

1/10 Американку Линдси Брюэр называют самой красивой автогонщицей в мире Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Девушка выступала в GT-серии Saleen Cup, TC America Series, а в 2023 году будет бороться в гонках поддержки серии IndyCar Фото: Соцсети 3/10 Линдси попала в автогонки совершенно случайно. В 11 лет Брюэр прокатилась на картодроме на дне рождения подруги Фото: Соцсети 4/10 Уже через год спортсменка учувствовала в локальных картинговых соревнованиях Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 После учебы в университете Линдси вновь вернулась в автогонки и вместе с Зоей Эденхолм стала третьей в зачете Pro-Am Фото: Соцсети 6/10 В 2022 году она перешла в гонки поддержки IndyCar, где стала восьмой на дорожной трассе в Индианаполисе. К сожалению, это был самый успешный заезд Брюэр в сезоне Фото: Соцсети 7/10 Несмотря на сложности в карьере, Линдси не сдается и надеется улучшить свои показатели в следующем году Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Помимо гонок красотка работает моделью в агентстве MN2S Фото: Соцсети 9/10 Также Брюэр поддерживает миллионная армия фанатов в социальных сетях Фото: Соцсети 10/10

Линдси попала в автогонки совершенно случайно. В 11 лет Брюэр прокатилась на картодроме на дне рождения подруги. Уже через год спортсменка учувствовала в локальных картинговых соревнованиях. В 17 лет она поступила в университет штата Калифорния в Сан-Диего и вынуждена была оставить спорт ради учебы.

В 2019 году Линдси вернулась в гонки и вместе с Зоей Эденхолм стала третьей в зачете Pro-Am.

После пандемии коронавируса спортсменка попробовала себя в TC America Series. В 2022 году она перешла в гонки поддержки IndyCar, где стала восьмой на дорожной трассе в Индианаполисе. К сожалению, это был самый успешный заезд Брюэр в сезоне.

Несмотря на сложности в карьере, Линдси не сдается и надеется улучшить свои показатели в следующем году.

«Знала, что будет тяжело, но не думала, что настолько, — заявила автогонщица. — Разумеется, я разочарована, но продолжу работать над собой и набираться опыта».