Алонсо дебютирует за «Астон Мартин» на тестах

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо сможет провести тесты за новую команду уже в этом году.

Со следующего сезона двукратный чемпион «Формулы-1» станет пилотом «Астон Мартин».

Как сообщает Autosport, Алонсо договорился с «Альпин» о прекращении сотрудничества сразу же после заключительной гонки сезона в Абу-Даби и примет участие в шинных тестах «Пирелли» в составе «Астон Мартин».

«Я всегда сам распоряжаюсь собственной судьбой», – прокомментировал ситуацию Фернандо.

Во вторник после Гран-при Абу-Даби (22 ноября) каждая команда будет одной машиной участвовать в так называемых «тестах молодых пилотов», а другой тестировать покрышки «Пирелли» на сезон-2023.