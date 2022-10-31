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29 минут назад

Алонсо дебютирует за «Астон Мартин» на тестах после Гран-при Абу-Даби (Autosport)

Sports.ru

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо сможет провести тесты за новую команду уже в этом году.

Алонсо дебютирует за «Астон Мартин» на тестах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Со следующего сезона двукратный чемпион «Формулы-1» станет пилотом «Астон Мартин».

Как сообщает Autosport, Алонсо договорился с «Альпин» о прекращении сотрудничества сразу же после заключительной гонки сезона в Абу-Даби и примет участие в шинных тестах «Пирелли» в составе «Астон Мартин».

«Я всегда сам распоряжаюсь собственной судьбой», – прокомментировал ситуацию Фернандо.

Во вторник после Гран-при Абу-Даби (22 ноября) каждая команда будет одной машиной участвовать в так называемых «тестах молодых пилотов», а другой тестировать покрышки «Пирелли» на сезон-2023.

Ник де Врис выступит за «Альфа Таури» (информацию подтвердил руководитель команды Франц Тост), пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, предположительно, дебютирует за «Альпин». В то же время резервист «Альпин» Оскар Пиастри пока не получил разрешение провести заезды за «Макларен».

Автоспорт,Франц Тост,Пьер Гасли,Фернандо Алонсо,
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