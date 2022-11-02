Штайнер оценил шансы Шумахера остаться в команде

Почти две недели назад мы приводили слова руководителя Haas Гюнтера Штайнера, который говорил, что вопросом выбора напарника Кевину Магнуссену на следующий сезон он займётся после сдвоенных гонок в Остине и Мехико. Время пришло, и в интервью телеканалу RTL Штайнер подтвердил, что состав будет определён до финала сезона в Абу-Даби, но возможно и до следующей гонки в Сан-Паулу.

Фото: F1News.ru F1News.ru

Отвечая на вопрос, каковы шансы Мика Шумахера сохранить место в Haas, Штайнер сказал: «Его шансы 50/50. Для меня большее значение имеет не результат одной гонки или скорость на одном круге, а то, какое решение для команды окажется наилучшим в среднесрочной и долгосрочной перспективе.