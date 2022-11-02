Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+18° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Штайнер оценил шансы Шумахера остаться в команде

F1News.ru

Почти две недели назад мы приводили слова руководителя Haas Гюнтера Штайнера, который говорил, что вопросом выбора напарника Кевину Магнуссену на следующий сезон он займётся после сдвоенных гонок в Остине и Мехико. Время пришло, и в интервью телеканалу RTL Штайнер подтвердил, что состав будет определён до финала сезона в Абу-Даби, но возможно и до следующей гонки в Сан-Паулу.

Штайнер оценил шансы Шумахера остаться в команде
Фото: F1News.ruF1News.ru

Отвечая на вопрос, каковы шансы Мика Шумахера сохранить место в Haas, Штайнер сказал: «Его шансы 50/50. Для меня большее значение имеет не результат одной гонки или скорость на одном круге, а то, какое решение для команды окажется наилучшим в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Не стоит думать, что если Мик сейчас заработает очки, то место его. При выборе гонщика мы будем принимать во внимание, кто способен стабильно вести команду за собой в будущем».

Автоспорт,Мик Шумахер,Гюнтер Штайнер,Кевин Магнуссен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители