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1 час назад

Тото Вольф: Мы потеряли от восьми до десяти месяцев

autosport.com.ru

Глава Mercedes Тото Вольфф считает, что команде предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать Red Bull Racing, но причины низкой эффективности машины W13 понятны.

Тото Вольф: Мы потеряли от восьми до десяти месяцев
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

В начале года на отдельных трассах пилоты «Серебряных Стрел» были на секунду медленнее лидеров. Однако теперь порой они оказываются даже ближе к Red Bull Racing, чем Ferrari.

В команде считают, что понимают, почему их машина не была конкурентоспособной, и что могут добиться значительных успехов к 2023 году. Хотя Тото Вольф не склонен недооценивать трудности, с которыми Mercedes сталкнётся в межсезонье.

«Я никогда не был уверен в себе, – цитирует Вольфа RaceFans. – Я всегда вижу стакан наполовину пустым.

Red Bull только что одержали девять побед подряд, так что не стотит воодушевляться вторым и четвёртым местами в Мексике.

Нам предстоит долгий путь, чтобы наверстать упущенное. Впереди зима, и, я думаю, мы успешно развиваем автомобиль. Некоторые из наших находок могут быть более значительными шагами, чем просто небольшое увеличение прижимной силы. Мы отдаем всё, что у нас есть, и даже больше, чтобы вернуть себе возможность бороться за чемпионство.

Но мы понимаем, откуда взялся этот разрыв. Мы потеряли от восьми до десяти месяцев разработки, потому что не могли понять, что не так, и это был вызов. Но мы рассчитываем на будущее, и я хочу судить о выступлениях команды не по одному году или уик-энду, а по тому, как нам удается выигрывать чемпионаты в долгосрочной перспективе».

Автоспорт,Тото Вольф,Ferrari,
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