Тото Вольф: Мы потеряли от восьми до десяти месяцев

Глава Mercedes Тото Вольфф считает, что команде предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать Red Bull Racing, но причины низкой эффективности машины W13 понятны.

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В начале года на отдельных трассах пилоты «Серебряных Стрел» были на секунду медленнее лидеров. Однако теперь порой они оказываются даже ближе к Red Bull Racing, чем Ferrari.

В команде считают, что понимают, почему их машина не была конкурентоспособной, и что могут добиться значительных успехов к 2023 году. Хотя Тото Вольф не склонен недооценивать трудности, с которыми Mercedes сталкнётся в межсезонье.

«Я никогда не был уверен в себе, – цитирует Вольфа RaceFans. – Я всегда вижу стакан наполовину пустым.

Red Bull только что одержали девять побед подряд, так что не стотит воодушевляться вторым и четвёртым местами в Мексике.

Нам предстоит долгий путь, чтобы наверстать упущенное. Впереди зима, и, я думаю, мы успешно развиваем автомобиль. Некоторые из наших находок могут быть более значительными шагами, чем просто небольшое увеличение прижимной силы. Мы отдаем всё, что у нас есть, и даже больше, чтобы вернуть себе возможность бороться за чемпионство.