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27 минут назад

Тимо Глок: Mercedes ещё может догнать Ferrari

F1News.ru

Бывший гонщик Формулы 1 Тимо Глок в авторской колонке для немецкой версии телеканала Sky прокомментировал события прошедшего Гран При Мехико…

Mercedes ещё может догнать Ferrari
Фото: F1News.ruF1News.ru

Макс Ферстаппен побил рекорд Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, одержав четырнадцатую победу в сезоне. Перед таким достижением можно только снять шляпу. Честно говоря, я не ожидал такого в начале сезона, но результат показывает, насколько комбинация Red Bull и Макса Ферстаппена является успешной, и мы можем ожидать от них большего в будущем. Макс – выдающийся гонщик, и он полон решимости внести свой вклад в историю в этом сезоне.

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Ещё не известно, продолжит ли Red Bull доминировать после того, как они получили штраф за превышение бюджета, а действующая в данный момент система, при которой лучшие команды по результатам в Кубке конструкторов получают меньше времени для работы в аэродинамической трубе, также позволит сократить отрывы.

Помимо Red Bull, необходимо следить за выступлениями Льюиса Хэмилтона, Джорджа Расселла и Ferrari. Однако и другая команда, например, McLaren, тоже может достичь вершины.

Льюис Хэмилтон заявил, что хочет продлить контракт с Mercedes. В Мексике он показал, что с мотивацией у него полный порядок. Команда смогла решить проблемы с раскачкой машины на прямых, которые у них были в начале сезона – это показывает силу Mercedes.

В Ferrari продолжают совершать ошибки, поэтому не исключено, что Mercedes догонит их в Кубке конструкторов. Отыграть 40 очков за две гонки будет непросто, но нет ничего невозможного.

Я считаю, что Мик Шумахер хорошо выступил в Мексике. Жаль, что он нарушил границы трассы в квалификации, но на одном круге он был значительно быстрее напарника. К сожалению, в гонке это не помогло. Возможно, это связано с температурой трассы, но как бы то ни было, обе машины Haas не заработали очки.

До того, как Audi дебютирует в Формуле 1, пройдёт ещё несколько лет, и для Мика такой срок может стать проблемой. Ведь было бы замечательно, если бы такой немецкий гонщик как Мик выступал бы за команду немецкого автопроизводителя.

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