Палмер: Проблемы со стратегией входят у Mercedes в привычку

Бывший гонщик Ф1 Джолион Палмер заявил, что неспособность Mercedes разработать идеальную стратегию становится привычным делом.

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Рассуждая о победе Макса Ферстаппена в Мексике в подкасте BBC Checkered Flag, Палмер сказал: «Это выглядело проще, чем должно было быть, потому что Mercedes не максимизировала свои возможности. Мне кажется, для Mercedes это уже входит в привычку… Они близки, они почти достигли цели. Я думаю, если бы они всё сделали правильно в Зандворте, они могли бы победить. Это было сложно, потому что с машиной безопасности нужно быстро мыслить и реагировать.

Что касается Мексики, я не понимаю, чего они хотели добиться с Расселом. У них были данные от других – Риккардо продемонстрировал, какую разницу в темпе можно показать с мягкими шинами и двигателем Mercedes. Они могли бы смоделировать это и примерно знать, что произойдет, если они это сделают.