Палмер: Проблемы со стратегией входят у Mercedes в привычку

Бывший гонщик Ф1 Джолион Палмер заявил, что неспособность Mercedes разработать идеальную стратегию становится привычным делом.
Рассуждая о победе Макса Ферстаппена в Мексике в подкасте BBC Checkered Flag, Палмер сказал: «Это выглядело проще, чем должно было быть, потому что Mercedes не максимизировала свои возможности. Мне кажется, для Mercedes это уже входит в привычку… Они близки, они почти достигли цели. Я думаю, если бы они всё сделали правильно в Зандворте, они могли бы победить. Это было сложно, потому что с машиной безопасности нужно быстро мыслить и реагировать.
Что касается Мексики, я не понимаю, чего они хотели добиться с Расселом. У них были данные от других – Риккардо продемонстрировал, какую разницу в темпе можно показать с мягкими шинами и двигателем Mercedes. Они могли бы смоделировать это и примерно знать, что произойдет, если они это сделают.
Возможно, стратегия Риккардо бы и не сработала – это была авантюра. Вот почему я думаю, что с Хэмилтоном они поступили верно, защитившись от Переса. Если бы они решились на Medium-Soft, они бы пожертвовали вторым местом на трассе и Хэмилтону пришлось бы бороться с Пересом, прежде чем бросить вызов Ферстаппену. Поэтому вариант с Хэмилтоном – оправданное решение. Оглядываясь назад, я не думаю, что это было правильно, но логика есть. Что касается Рассела, я не вижу логики – это было действительно странное решение, из-за которого он провёл всю гонку нигде».