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41 минуту назад

Дэвид Култхард: Ферстаппену плевать на бюджетный скандал и политику

Бывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард объяснил, почему скандал о превышении лимита бюджета командой Red Bull Racing никак не повлиял на Макса Ферстаппена, который выиграл три Гран При в разгар этой саги.

Дэвид Култхард: Ферстаппену плевать на бюджетный скандал и политику
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Макс полностью сосредоточен на своей работе. Ему плевать на всю эту политику, – сказал Култхард в разговоре с Channel 4. – Конечно, он сочувствует своей команде, они терпят серьёзный финансовый удар. Но Макс зарабатывает много денег, и если он действительно чувствует себя плохо, то может помочь своей команде с финансированием».

На прошлой неделе FIA объявила, что Red Bull подписала мировое соглашение в отношении перерасхода средств в размере 2,2 миллиона долларов в прошлом сезоне. Команда из Милтон-Кинса была не только оштрафована на семь миллионов долларов, но и потеряла 10% времени на аэродинамические испытания. На вопрос, считает ли он наказание справедливым, Култхард ответил: «Я думаю, что любая из команд, скажет «нет». Но если посмотреть, что значат семь миллионов в условиях ограничения затрат, дыры в бюджете будут закрываться увольнениями, люди потеряют работу. Все копаются в деньгах, так что FIA получит немалую сумму.

Десятипроцентное сокращение – это вопрос эффективности разработки. Если вы выигрываете чемпионат, то теряете возможность быстро развивать свою машину относительно конкурентов. Так Mercedes пострадала из-за своего успеха. В следующем году у них будет шанс выделить немного больше времени на разработку. На Red Bull же явно повлияет эффект от сокращений времени на испытания в совокупности».

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