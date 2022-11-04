Дэвид Култхард: Ферстаппену плевать на бюджетный скандал и политику

«Макс полностью сосредоточен на своей работе. Ему плевать на всю эту политику, – сказал Култхард в разговоре с Channel 4. – Конечно, он сочувствует своей команде, они терпят серьёзный финансовый удар. Но Макс зарабатывает много денег, и если он действительно чувствует себя плохо, то может помочь своей команде с финансированием».

На прошлой неделе FIA объявила, что Red Bull подписала мировое соглашение в отношении перерасхода средств в размере 2,2 миллиона долларов в прошлом сезоне. Команда из Милтон-Кинса была не только оштрафована на семь миллионов долларов, но и потеряла 10% времени на аэродинамические испытания. На вопрос, считает ли он наказание справедливым, Култхард ответил: «Я думаю, что любая из команд, скажет «нет». Но если посмотреть, что значат семь миллионов в условиях ограничения затрат, дыры в бюджете будут закрываться увольнениями, люди потеряют работу. Все копаются в деньгах, так что FIA получит немалую сумму.