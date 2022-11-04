Стало известно, кто возглавит Red Bull после смерти Дитриха Матешица

Компания Red Bull утвердила план дальнейшей деятельности своей команды Формулы 1 после смерти владельца австрийского бренда Дитриха Матешица в прошлом месяце.

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Было принято решение, что стратегическая и операционная ответственность в Red Bull больше не будет осуществляться одним генеральным директором, как это было при Матешице, а вместо этого будет разделена между тремя людьми. В будущем бизнесом будет заниматься совет директоров, состоящий из генерального директора по производству напитков Франца Вацлавика, финансового директора Александра Кирхмайра и генерального директора по корпоративным проектам и инвестициям Оливера Минцлаффа.

Сын Матешица Марк в своём письме объяснил: «Это решение было предложено моим отцом и поддержано нашими тайскими партнерами. Франц, Александр и Оливер были командой нашей мечты. Я очень рад, что они возьмут на себя эту задачу».

Разделение ответственности означает, что команды Red Bull Racing и AlphaTauri перейдут под ответственность Минцлаффа и Кирхмайра. Маловероятно, что судьба команд сильно изменится в результате изменения структуры руководства, что подтвердил руководитель «Красных Быков» Кристиан Хорнер: «Будущее предопределено. Дитрих заложил очень прочную основу для будущего. А поскольку в 2026 году Red Bull стала производителем силовых установок, мы обрели недостающий элемент нашей головоломки.