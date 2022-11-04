Чемпион «Формулы-1» пожелал смерти президенту Бразилии

Бразильская прокуратура наведалась к трёхкратному чемпиону «Формулы-1» Нельсону Пике. Всему виной его экспрессивный характер и неумение держать язык за зубами. Дело в том, что 70-летний Пике появился на видео, которое на этой неделе стало вирусным. Там спортсмен призвал «отправить на кладбище» президента страны Лулу да Силву. Казалось бы, таких видео пруд пруди, да только тут есть нюанс. Пике знаменит и влиятелен, поэтому говорить такое на большую аудиторию чревато.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Да Силва с трудом выиграл воскресные президентские выборы против действующего президента Жаира Болсонару. Второго Пике решительно поддерживает, поэтому его проигрыш пилота, мягко говоря, расстроил.

«Нельсон Пике является известным человеком, и поэтому он должен знать, что его заявления могут дойти до сотен тысяч людей», — объяснили в ведомстве.

Ожидается, что Пике и человек, который записал скандальное видео, в ближайшее время дадут показания. Пике пока не стал комментировать решение провести расследование в отношении него.

Лула да Силва возглавлял Бразилию в 2003–2010 годах. В 2017 году его осудили на 12 лет колонии по обвинению в коррупции, но позже с него сняли все обвинения.