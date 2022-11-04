Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
22 минуты назад

Чемпион «Формулы-1» пожелал смерти президенту. Теперь с ним поговорит полиция

Секрет Фирмы

Бразильская прокуратура наведалась к трёхкратному чемпиону «Формулы-1» Нельсону Пике. Всему виной его экспрессивный характер и неумение держать язык за зубами. Дело в том, что 70-летний Пике появился на видео, которое на этой неделе стало вирусным. Там спортсмен призвал «отправить на кладбище» президента страны Лулу да Силву. Казалось бы, таких видео пруд пруди, да только тут есть нюанс. Пике знаменит и влиятелен, поэтому говорить такое на большую аудиторию чревато.

Чемпион «Формулы-1» пожелал смерти президенту Бразилии
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Да Силва с трудом выиграл воскресные президентские выборы против действующего президента Жаира Болсонару. Второго Пике решительно поддерживает, поэтому его проигрыш пилота, мягко говоря, расстроил.

«Нельсон Пике является известным человеком, и поэтому он должен знать, что его заявления могут дойти до сотен тысяч людей», — объяснили в ведомстве.

Ожидается, что Пике и человек, который записал скандальное видео, в ближайшее время дадут показания. Пике пока не стал комментировать решение провести расследование в отношении него.

Лула да Силва возглавлял Бразилию в 2003–2010 годах. В 2017 году его осудили на 12 лет колонии по обвинению в коррупции, но позже с него сняли все обвинения.

К слову, это уже не первый скандал с Пике из-за его резких слов. Так, он оказался в центре внимания общественности из-за расистских высказываний в адрес семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона. Позже Пике извинился перед британским пилотом. Ну как извинился. Он всё же отметил, что не считает свои слова оскорбительными.

Автоспорт,Нельсон Пике,Льюис Хэмилтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители