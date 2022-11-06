«Не могу ждать до 2026 года». Леклер не согласился с президентом Ferrari

«Я знаю, что президент Элканн сказали о такой цели на 2026 год. Но как гонщик я не могу ждать так долго. Я нетерпелив и сделаю всё возможное, чтобы стать чемпионом мира уже в следующем году», – цитирует Леклера издание GPFans.