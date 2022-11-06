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1 час назад

«Не могу ждать до 2026 года». Леклер не согласился с президентом Ferrari

autosport.com.ru

Гонщик Ferrari Шарль Леклер дал понять, что намерен стать чемпионом мира Формулы 1 в 2023 году.

«Не могу ждать до 2026 года». Леклер не согласился с президентом Ferrari
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Монегаск успешно начал сезон-2022 и после трёх первых гонок лидировал с отрывом 38 очков. Но дальше из-за просчётов команды по тактике, собственных ошибок и проблем с надёжностью машины потерял несколько десятков очков. Ещё за четыре гонки до конца чемпионата он лишился математических шансов на титул.

«Я знаю, что президент Элканн сказали о такой цели на 2026 год. Но как гонщик я не могу ждать так долго. Я нетерпелив и сделаю всё возможное, чтобы стать чемпионом мира уже в следующем году», – цитирует Леклера издание GPFans.

За две гонки до конца сезона пилот Ferrari занимает третье место в личном зачёте и проигрывает пять очков ближайшему сопернику Серхио Пересу.

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