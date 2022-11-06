Mercedes хочет урезать зарплату Льюиса Хэмилтона

В последнее время Льюис Хэмилтон и руководитель Mercedes Тото Вольф регулярно заявляют о желании продолжить сотрудничество после 2023 года, когда закончится нынешний контракт британского гонщика. Но возможно, что семикратному чемпиону придётся умерить финансовые аппетиты.

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По информации итальянского журналиста Франко Нуньеса, совет директоров Mercedes поддерживает продление контракта с Хэмилтоном, но на новых финансовых условиях. Предполагается, что руководство головной компании хочет предложить Льюису фиксированную часть зарплаты – меньшую, чем его нынешний гонорар, но при этом будут предусмотрены большие бонусные выплаты за набранные очки и успешные выступления.

«Такие условия придадут Хэмилтону дополнительную мотивацию в борьбе за восьмой чемпионский титул», – написал Нуньес.