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57 минут назад

Mercedes хочет урезать зарплату Льюиса Хэмилтона

autosport.com.ru

В последнее время Льюис Хэмилтон и руководитель Mercedes Тото Вольф регулярно заявляют о желании продолжить сотрудничество после 2023 года, когда закончится нынешний контракт британского гонщика. Но возможно, что семикратному чемпиону придётся умерить финансовые аппетиты.

Mercedes хочет урезать зарплату Льюиса Хэмилтона
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

По информации итальянского журналиста Франко Нуньеса, совет директоров Mercedes поддерживает продление контракта с Хэмилтоном, но на новых финансовых условиях. Предполагается, что руководство головной компании хочет предложить Льюису фиксированную часть зарплаты – меньшую, чем его нынешний гонорар, но при этом будут предусмотрены большие бонусные выплаты за набранные очки и успешные выступления.

«Такие условия придадут Хэмилтону дополнительную мотивацию в борьбе за восьмой чемпионский титул», – написал Нуньес.

По нынешнему контракту семикратный чемпион мира зарабатывает $ 50 млн в год, тогда как зарплата его напарника Джорджа Рассела составляет $ 5 млн. За две гонки до конца сезона Рассел четвертый в чемпионате с 231 очками, Хэмилтон – пятый с 216 очками.

Автоспорт,Тото Вольф,Льюис Хэмилтон,
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