Mercedes хочет урезать зарплату Льюиса Хэмилтона

В последнее время Льюис Хэмилтон и руководитель Mercedes Тото Вольф регулярно заявляют о желании продолжить сотрудничество после 2023 года, когда закончится нынешний контракт британского гонщика. Но возможно, что семикратному чемпиону придётся умерить финансовые аппетиты.
По информации итальянского журналиста Франко Нуньеса, совет директоров Mercedes поддерживает продление контракта с Хэмилтоном, но на новых финансовых условиях. Предполагается, что руководство головной компании хочет предложить Льюису фиксированную часть зарплаты – меньшую, чем его нынешний гонорар, но при этом будут предусмотрены большие бонусные выплаты за набранные очки и успешные выступления.
«Такие условия придадут Хэмилтону дополнительную мотивацию в борьбе за восьмой чемпионский титул», – написал Нуньес.
По нынешнему контракту семикратный чемпион мира зарабатывает $ 50 млн в год, тогда как зарплата его напарника Джорджа Рассела составляет $ 5 млн. За две гонки до конца сезона Рассел четвертый в чемпионате с 231 очками, Хэмилтон – пятый с 216 очками.