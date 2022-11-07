Карлос Сайнс: люди порой недооценивают мою скорость

За две гонки до завершения чемпионата Карлос Сайнс занимает 6-е место в личном зачёте: у него почти вдвое меньше очков, чем у лидера, Макса Ферстаппена, уже обеспечившего себе второй титул, но и напарнику, Шарлю Леклеру, он проигрывает больше 60 очков.

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Тем не менее, во второй половине сезона дела испанского гонщика Ferrari идут лучше, чем в начале года, когда ему не удавалось найти подход к машине F1-75. В Сильверстоуне он впервые в карьере завоевал поул, после чего выиграл Гран При Великобритании.

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В квалификациях Карлос явно прибавил и после Сильверстоуна опережал напарника ещё четыре раза: в Венгрии, Бельгии, США и Мексике. Если измерить среднюю разницу в квалификационных результатах между Сайнсом и Леклером в этот период, то монегаск всё равно остаётся впереди, но его преимущество сократилось до 0,013 секунды, а это совсем немного по сравнению с началом сезона.

«Я реалист и знаю, насколько хорошо Шарль выступает в квалификациях, – приводит BBC Sport слова Сайнса. – В этом году он выступает почти на уровне Макса или любого другого гонщика. С моей точки зрения, его сезон можно назвать идеальным, за исключением двух или трёх типичных ошибок, которые в течение года может допустить каждый, или отсутствием везения, которого ему, возможно, не хватало – так же, как и мне.

Пока мне нечем гордиться, поскольку я позади. Я испытаю гордость в тот день, когда окажусь впереди напарника по статистике, а до этого продолжу работать, стараясь найти возможность показывать более высокие результаты на круге.

Тем не менее, именно статистика позволяет мне гордиться достигнутым прогрессом: я не сдаюсь, не позволяю себе мириться с отставанием в 0,2 секунды (как было в начале сезона) и всегда стараюсь найти новые подходы к пилотированию, что не так просто.

Достаточно посмотреть на других гонщиков Формулы 1, чтобы понять, насколько трудно поменять твоё восприятие машины. Мало кому это удаётся, и меня радует, что я смог этого добиться…

Впрочем, я всегда предоставляю другим судить о моих сильных сторонах, тогда как сам предпочитаю критиковать себя за те или иные слабости. Но люди порой недооценивают мою скорость. Я знаю, что я быстрый гонщик, но просто не люблю об этом говорить. Вполне достаточно, что об этом знаю я, мои инженеры и все, с кем я работаю».

Но несмотря на прогресс в квалификациях и тот факт, что в Мехико Карлос опередил напарника в гонке, он согласен, что по воскресеньям должен показывать более высокие результаты.