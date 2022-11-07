Шумахер: спринт – это вызов, но мы готовы его принять

В интервью пресс-службе команды гонщик Haas Мик Шумахер говорил о предстоящем гоночном уик-энде Гран При Бразилии, который пройдёт в формате с субботним спринтом.
Вопрос: Чем вам нравится бразильская трасса?
Мик Шумахер: Мне нравится, что трасса плавная – она была одной из первых, по которой я проехал на симуляторе Формулы 1. Честно говоря, мне просто нравится приезжать в Интерлагос. В Бразилии великолепные болельщики, и я с нетерпением жду возвращения.
Вопрос: Предстоящий уик-энд станет третьим в сезоне, который пройдёт в формате с субботним спринтом. Как вы оцениваете выступления команды в спринтах, и нужны ли какие-то изменения, чтобы сделать этот формат более интересным?
Мик Шумахер: Люди постоянно думают о том, как улучшить формат. Я считаю, что мы постоянно узнаём что-то новое, и полученная информация в этом поможет. Что касается нашей команды, то мы хотим как можно лучше провести уик-энд и максимально использовать все возможности, которые появятся в квалификации.
На бразильской трассе я с первого круга почувствовал себя комфортно, поэтому с нетерпением жду возвращения. Мне бы хотелось провести на этой трассе обычный гоночный уик-энд, чтобы иметь больше времени на подготовку. Формат уик-энда со спринтом – это вызов, но мы всегда готовы его принять.
Вопрос: Вы подготовили особый дизайн шлема на предстоящий гоночный уик-энд?
Мик Шумахер: Да, в Сан-Паулу я буду использовать особый дизайн шлема, разработанный с партнёром команды 1&1. После уик-энда я передам этот шлем на благотворительный аукцион, который проводит телекомпания RTL. Я не хочу заранее раскрывать детали раскраски, поэтому дождитесь уик-энда, но могу сказать, что я работал над шлемом вместе с Йенсом Мюнсером, который разрабатывает все дизайны для меня.
Вопрос: Между Haas и AlphaTauri очень острая борьба в Кубке конструкторов. Это оказывает влияние на ваш подход к борьбе в гонке, учитывая, что каждое заработанное очко может оказаться решающим?
Мик Шумахер: Если действовать излишне осторожно, то можно не заработать очки. Мы должны использовать все возможности, чтобы финишировать на позициях, которые принесут команде очки.