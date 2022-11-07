Шумахер: спринт – это вызов, но мы готовы его принять

Мик Шумахер: Люди постоянно думают о том, как улучшить формат. Я считаю, что мы постоянно узнаём что-то новое, и полученная информация в этом поможет. Что касается нашей команды, то мы хотим как можно лучше провести уик-энд и максимально использовать все возможности, которые появятся в квалификации.



На бразильской трассе я с первого круга почувствовал себя комфортно, поэтому с нетерпением жду возвращения. Мне бы хотелось провести на этой трассе обычный гоночный уик-энд, чтобы иметь больше времени на подготовку. Формат уик-энда со спринтом – это вызов, но мы всегда готовы его принять.