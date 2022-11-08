Хэмилтон стал почетным гражданином Бразилии

Предложение дать гражданство гонщику сделал конгрессмен Андре Фигередо, который высоко оценил жест Хэмилтона после победы на Гран-при Бразилии в прошлом году. Пилот «Мерседеса» по ходу спринта и воскресного заезда объехал весь пелотон, в упорной борьбе опередил Макса Ферстаппена, а после финиша развернул бразильский флаг и признался в любви к латиноамериканской стране.

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В июне перед Гран-при Азербайджана Льюис пошутил, что «ждет свой паспорт», и теперь на торжественной церемонии в городе Бразилиа, столице страны, получил почетный диплом и медаль.

«Я ощущаю себя одним из вас. У меня много потрясающих воспоминаний о Бразилии, особенно из 2021 года. Ваша поддержка – один из самых важных моментов моей жизни», – заявил Льюис.

Хэмилтон посвятил это событие своему гоночному герою, Айртону Сенне, трехкратному чемпиону мира «Формулы-1» из Бразилии.