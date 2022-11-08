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1 час назад

Льюис Хэмилтон стал почётным гражданином Бразилии

F1News.ruиещё 1

Льюис Хэмилтон стал почётным гражданином Бразилии, чему была посвящена специальная церемония, накануне вечером прошедшая в столице этой южноамериканской страны.

Льюис Хэмилтон стал почётным гражданином Бразилии
Фото: F1News.ruF1News.ru

В преддверии Гран При Сан-Паулу семикратный чемпион мира был принят в бразильском конгрессе в городе Бразилиа, где к восторгу сотен болельщиков его также назвали почётным бразильским гонщиком.

Ещё в ноябре 2021 года, когда Хэмилтон в третий раз выиграл Гран При Бразилии, местный конгрессмен Андре Фигейредо первым подал идею признать Хэмилтона почётным гражданином, затем этот вопрос рассматривался официальными инстанциями, и вот теперь всё завершилось церемонией в нижней палате парламента страны.

«Получить такое звание для меня огромная честь, – сказал гонщик в весьма эмоциональном ответном слове. – Теперь я наконец могу сказать, что я – один из вас. Я люблю Бразилию, я всегда любил Бразилию и хочу посвятить это почётное звание Айртону Сенне, моему герою».

Спикер парламента Артур Лира назвал Хэмилтона «героем для всех бразильцев», который родился британцем, но «у него сердце бразильца».

Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes, тоже прокомментировал это событие: «Льюис стал почётным гражданином Бразилии, и это особенное событие. Если он получил такое признание в стране, одним из героев которой считается Айртон Сенна, то это подлинное мерило его невероятных достижений.

Он заслужил это звание как на асфальте Интелагоса, так и за своё стремление сделать наш спорт более многообразным. Льюис, все сотрудники команды тобой гордятся, спасибо тебе за всё, чего мы вместе добились, а также мы в восторге от перспектив, которые перед нами откроются в будущем».

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