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27 минут назад

Стал известен состав пилотов на тесты Ф-1 в Абу-Даби. Шварцман выступит за «Феррари»

Стал известен полный состав пилотов, которые выступят на молодёжных тестах Формулы-1 в Абу-Даби, сообщает Motorsport Italia. Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий под израильской лицензией, выступит на тестах за рулём «Феррари». В прошлом сезоне Шварцман уже участвовал в молодёжных тестах, причём в составе сразу двух команд — «Феррари» и «Хааса».

Стал известен состав пилотов на тесты Ф-1 в Абу-Даби
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Впервые в подобных тестах примет участие датчанин Фредерик Вести, который будет выступать за рулём «Мерседеса». В составе «Альфа Таури» за рулём этой машины дебютирует голландец Ник де Врис.

Автоспорт,Роберт Шварцман,Ferrari,
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