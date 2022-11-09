Стал известен состав пилотов на тесты Ф-1 в Абу-Даби

Стал известен полный состав пилотов, которые выступят на молодёжных тестах Формулы-1 в Абу-Даби, сообщает Motorsport Italia. Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий под израильской лицензией, выступит на тестах за рулём «Феррари». В прошлом сезоне Шварцман уже участвовал в молодёжных тестах, причём в составе сразу двух команд — «Феррари» и «Хааса».