Ferrari Михаэля Шумахера продана за рекордную сумму

Мы уже рассказывали, что аукционный дом RM Sotheby’s выставил на торги Ferrari F2003-GA, за рулём которой Михаэль Шумахер выиграл свой шестой титул чемпиона мира в 2003 году. По оценкам экспертов, стоимость гоночной машины могла составить 8 миллионов фунтов стерлингов, но в реальности цена оказалась ещё выше.

Фото: F1News.ru F1News.ru

В среду на аукционе Женеве неназванный коллекционер заплатил за Ferrari F2003-GA Михаэля Шумахера 13 миллионов швейцарских франков (13,2 миллиона долларов США), что стало рекордной суммой для машины Формулы 1 новой эры. Предыдущий рекорд принадлежал другой Ferrari Шумахера – F2001, проданной в 2017 году на аукционе в Нью-Йорке за 7,5 миллионов долларов США.