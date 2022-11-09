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24 минуты назад

Ferrari Михаэля Шумахера продана за рекордную сумму

F1News.ruиещё 1

Мы уже рассказывали, что аукционный дом RM Sotheby’s выставил на торги Ferrari F2003-GA, за рулём которой Михаэль Шумахер выиграл свой шестой титул чемпиона мира в 2003 году. По оценкам экспертов, стоимость гоночной машины могла составить 8 миллионов фунтов стерлингов, но в реальности цена оказалась ещё выше.

Ferrari Михаэля Шумахера продана за рекордную сумму
Фото: F1News.ruF1News.ru

В среду на аукционе Женеве неназванный коллекционер заплатил за Ferrari F2003-GA Михаэля Шумахера 13 миллионов швейцарских франков (13,2 миллиона долларов США), что стало рекордной суммой для машины Формулы 1 новой эры. Предыдущий рекорд принадлежал другой Ferrari Шумахера – F2001, проданной в 2017 году на аукционе в Нью-Йорке за 7,5 миллионов долларов США.

За рулём проданной Ferrari F2003-GA Михаэль Шумахер провёл девять Гран При в 2003 году, в том числе финал сезона в Японии, и выиграл пять из них – в Испании, Австрии, Канаде, Италии и США. В 2022 году машина прошла восстановительный ремонт на базе команды в Маранелло и получила практически полностью новые основные компоненты, включая коробку передач, сцепление, гидравлику и трёхлитровый двигатель V10.

Автоспорт,Михаэль Шумахер,Ferrari,
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