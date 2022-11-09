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1 час назад

Болид Шумахера продан на аукционе за рекордную сумму

Илья Родин

На аукционе Sotheby's за $14,6 млн был продан болид команды Ferrari, на котором в 2003 году знаменитый гонщик Михаэль Шумахер завоевал первое место на соревнованиях «Формулы-1». Об этом пишет Forbes.

Болид Шумахера продан на аукционе за рекордную сумму
Фото: FerrariFerrari

Отмечается, что это рекордная сумма за всю историю продаж машин этого типа. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году, и тоже машиной Шумахера. Болид, на котором он выиграл в 2001 году, был продан за $7,5 млн.

Напомним, что Шумахер - легендарный чемпион «Формулы-1». Считается одним из лучших пилотов F1 в истории. Ему удалось поставить рекорды по числу побед за один сезон, быстрых кругов, а также чемпионских титулов подряд.

В декабре 2013 года он получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Реабилитация продолжалась несколько лет. В настоящее время он проживает в Швейцарии.

Автоспорт,Михаэль Шумахер,Ferrari,
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