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31 минуту назад

Серхио Перес: У меня есть всё для победы

F1News.ru

В Red Bull с оптимизмом ждут уик-энда в Сан-Паулу, рассчитывая закрепить преимущество Серхио Переса на втором месте в личном зачёте…

Перес: У меня есть всё для победы
Фото: F1News.ruF1News.ru

Макс Ферстаппен: «В Бразилии красиво, это страна с богатой культурой, в которую всегда приятно возвращаться. В Интерлагосе короткий круг с перепадами высот и извилистыми поворотами – это отличная трасса со своей историей, что очень мне нравится.

Этот уик-энд пройдёт в формате с субботним спринтом, до квалификации мы проведём только одну тренировку, что всегда немного осложняет задачу – нужно найти оптимальные настройки за очень короткое время.

Мы хотим завершить сезон на первом и втором месте в личном зачёте, поэтому для нас важно, чтобы Серхио финишировал впереди Шарля».

Серхио Перес: «Я еду на финальные гонки с чувством, что у меня есть всё для победы. Мы уже подтвердили чемпионский титул и победу в Кубке конструкторов, теперь хотим гарантировать первую и вторую строчку в личном зачёте по итогам сезона. Я буду бороться и стремиться к наилучшему результату в каждой гонке, включая спринт в эти выходные.

Спринт – это дополнительный шанс набрать важные очки, поэтому важно по плану отработать на тренировке и хорошо провести квалификацию. В этот уик-энд нужно собрать всё воедино, тогда нам всё по силам. Мы стремимся поддерживать невероятную форму, в которой провели этот сезон».

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Серхио Перес,
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