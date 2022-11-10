FIA будет использовать искусственный интеллект

Международная автомобильная федерация объявила о новом партнерстве с компанией Arwen, занимающейся искусственным интеллектом, целью которого будет борьба с токсичным контентом в социальных сетях.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Проблемой травли в интернете недавно всерьёз озаботился президент FIA Мохаммед бен Сулайем. Он назвал эту проблему смертельно опасной для спорта и призвал бороться с ней всем вместе. Федерация уже готова сделать первый шаг, для чего она призвала компанию Arwen, разработки которой уже успешно протестировали команды Mercedes, Red Bull и Alpine.

Сообщается, что за время тестирования технологии искусственного интеллекта в Mercedes количество токсичных и нежелательных комментариев в социальных сетях команды сократилось примерно на 70%. В FIA также заявили, что 29,4% подписчиков почувствовали себя более уверенно в комментариях, будучи избавленными от неприятн

«Наша кампания будет основываться на недавней инициативе Drive It Out. Мы все должны объединиться, чтобы принять меры против оскорблений, преследований и разжигания ненависти. Мы должны бороться с этим бедствием в нашем виде спорта. Опыт Arwen.ai станет для этого ключевым инструментом. Владельцы платформ социальных сетей также могут сыграть свою роль», – приводит слова Мохаммеда бен Сулайема RacingNews365.

«Мы привержены решению постоянно растущей проблемы разжигания ненависти в интернете, – заявил глава Arwen Мэтт МакГори. – Ни одна организация или её сотрудники не должны подвергаться оскорблениям, которые могут иметь пагубные последствия как в личном, так и в профессиональном плане.