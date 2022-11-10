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31 минуту назад

Шарль Леклер рассказал, в какой момент принял свое поражение в чемпионате

autosport.com.ru

Пилот Ferrari Шарль Леклер рассказал о том, когда принял тот факт, что проиграл чемпионат.

Шарль Леклер рассказал, в какой момент принял свое поражение в чемпионате
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Сезон-2022 монегаск начал с победы и всю его первую фазу выглядел претендентом на титул. Однако затем из-за проблем с надёжностью, тактических просчётов команды и собственных ошибок упустил инициативу. Шарль назвал момент, когда принял поражение в чемпионской гонке.

«Многие люди считают, что этот момент – Гран При Франции, но для меня это было в Спа, – сказал Леклер британскому Autosport. – Во время летнего перерыва я верил, что у нас ещё есть возможность остаться в гонке за титул. Но затем наступил Гран При Бельгии, и это был первый уик-энд сезона, когда Red Bull действительно превосходили нас с точки зрения темпа. После Спа я понял, что будет очень сложно сохранить наши шансы на

Сейчас я считаю, что нам нужно улучшить работу с шинами, коммуникацию, стратегию и надёжность. Мы добились прогресса в коммуникации и стратегии, особенно в последних нескольких гонках. Команда проделала большую работу, и я видел её прогресс. Это было не очень заметно со стороны, потому что иногда правильный выбор не был так уж очевиден.

Что касается работы с шинами, то нам ещё предстоит добиться некоторого прогресса. Red Bull сильнее в этом отношении, особенно в условиях, которые были в Сузуке. В целом мы знаем, чего нам не хватает, и в некоторых областях я уже вижу шаги вперёд».

Автоспорт,Шарль Леклер,Ferrari,
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