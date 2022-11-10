Шарль Леклер рассказал, в какой момент принял свое поражение в чемпионате

«Многие люди считают, что этот момент – Гран При Франции, но для меня это было в Спа, – сказал Леклер британскому Autosport. – Во время летнего перерыва я верил, что у нас ещё есть возможность остаться в гонке за титул. Но затем наступил Гран При Бельгии, и это был первый уик-энд сезона, когда Red Bull действительно превосходили нас с точки зрения темпа. После Спа я понял, что будет очень сложно сохранить наши шансы на