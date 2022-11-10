ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
27 минут назад

Sky Sports F1 не будет публично извиняться перед Максом Ферстаппеном

autosport.com.ru

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен встретился с представителями Sky Sports F1, сообщает De Telegraaf.

Sky Sports F1 не будет публично извиняться перед Максом Ферстаппеном
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

По ходу гоночного уик-энда в Мексике голландский гонщик и команда Red Bull Racing объявили бойкот британскому телеканалу, отказавшись давать интервью. Причиной послужило жёсткое высказывание корреспондента Теда Кравитца о Максе.

В минувший понедельник на базе Red Bull Racing побывал директор Sky Sports F1 Билли Макгинти. И как теперь стало известно, провёл встречу с сотрудниками канала и сам Ферстаппен. Стороны закрыли конфликт: в Sky извинились, а Макс отказался от дальнейшего бойкота.

Публичных извинений со стороны Кравитца, как пишет De Telegraaf, не ожидается.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители