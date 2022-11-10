Sky Sports F1 не будет публично извиняться перед Максом Ферстаппеном

По ходу гоночного уик-энда в Мексике голландский гонщик и команда Red Bull Racing объявили бойкот британскому телеканалу, отказавшись давать интервью. Причиной послужило жёсткое высказывание корреспондента Теда Кравитца о Максе.

В минувший понедельник на базе Red Bull Racing побывал директор Sky Sports F1 Билли Макгинти. И как теперь стало известно, провёл встречу с сотрудниками канала и сам Ферстаппен. Стороны закрыли конфликт: в Sky извинились, а Макс отказался от дальнейшего бойкота.