Sky Sports F1 не будет публично извиняться перед Максом Ферстаппеном

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен встретился с представителями Sky Sports F1, сообщает De Telegraaf.
По ходу гоночного уик-энда в Мексике голландский гонщик и команда Red Bull Racing объявили бойкот британскому телеканалу, отказавшись давать интервью. Причиной послужило жёсткое высказывание корреспондента Теда Кравитца о Максе.
В минувший понедельник на базе Red Bull Racing побывал директор Sky Sports F1 Билли Макгинти. И как теперь стало известно, провёл встречу с сотрудниками канала и сам Ферстаппен. Стороны закрыли конфликт: в Sky извинились, а Макс отказался от дальнейшего бойкота.
Публичных извинений со стороны Кравитца, как пишет De Telegraaf, не ожидается.