Пьер Гасли боится дисквалификации

На пресс-конференции перед началом гоночного уик-энда Гран При Бразилии пилот AlphaTauri Пьер Гасли высказался о своей возможной дисквалификации.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Француз набрал уже 10 штрафных баллов, и если заработает ещё два, то будет отстранён на одну гонку. Причём эти 10 баллов даже частично сгорят не раньше мая 2023-го.

«Ситуация неприятная и в некотором смысле неловкая. Я не считаю, что сделал нечто опасное, и считаю потенциальное наказание сли

Я хочу провести все гонки с Alpine. Вдруг в 2023-м в моём распоряжении окажется быстрая машина, и я смогу побороться за титул. Не хочется пропускать гонку в таком случае.