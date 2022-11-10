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1 час назад

«Вдруг поборюсь за чемпионство в 2023-м». Пьер Гасли боится дисквалификации

autosport.com.ru

На пресс-конференции перед началом гоночного уик-энда Гран При Бразилии пилот AlphaTauri Пьер Гасли высказался о своей возможной дисквалификации.

Пьер Гасли боится дисквалификации
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Француз набрал уже 10 штрафных баллов, и если заработает ещё два, то будет отстранён на одну гонку. Причём эти 10 баллов даже частично сгорят не раньше мая 2023-го.

«Ситуация неприятная и в некотором смысле неловкая. Я не считаю, что сделал нечто опасное, и считаю потенциальное наказание сли

Я хочу провести все гонки с Alpine. Вдруг в 2023-м в моём распоряжении окажется быстрая машина, и я смогу побороться за титул. Не хочется пропускать гонку в таком случае.

Я обсужу этот вопрос с FIA и постараюсь найти решение. Штраф будет иметь очень серьёзные последствия. Надеюсь мне удастся избежать этой глупой дисквалификации», – цитирует Гасли издание Crash.net.

Автоспорт,Пьер Гасли,
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