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32 минуты назад

Автомобиль испанского гонщика сгорел дотла на этапе ЧМ по ралли

Елена Прошина

На последнем этапе чемпионата мира по классическому ралли (WRC) в Японии дотла сгорел автомобиль испанского гонщика Дани Сордо. Об этом пишет РИА Новости.

Автомобиль испанского гонщика сгорел дотла на этапе ЧМ по ралли
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Выезжая из туннеля на стартовом спецучастке, Сордо почуял запах гари и остановился. Он и его штурман Кандиро Карреа едва успели выйти из машины, прежде чем она загорелась.

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Первым на место инцидента прибыл британский пилот Гас Гринсмит. Вместе они попытались потушить машину, однако им это не удалось. Автомобиль сгорел дотла. В результате инцидента никто не пострадал.

«Это произошло очень быстро. В машине сильно пахло бензином, и прямо между сиденьями повалил дым, я остановил машину. Через несколько минут она начала гореть. Мы пытались потушить пламя, но это было абсолютно невозможно. Мне жаль команду. Потерять машину... Это плохой для нас день», - рассказал Сордо.

После инцидента гонка была остановлена, также было отменено прохождение следующего спецучастка.

Напомним, ранее стало известно, что чемпионский болид Михаэля Шумахера был продан на аукционе RM Sotheby's за рекордные 14 630 000 швейцарских франков (около $14,9 млн). На этом Ferrari гонщик выиграл 5 Гран-при в 2003 году, что сделало его мировым рекордсменом по числу титулов.

Автоспорт,Михаэль Шумахер,Ferrari,
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