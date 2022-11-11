Автомобиль испанского гонщика сгорел дотла на этапе ЧМ по ралли

На последнем этапе чемпионата мира по классическому ралли (WRC) в Японии дотла сгорел автомобиль испанского гонщика Дани Сордо. Об этом пишет РИА Новости.

Выезжая из туннеля на стартовом спецучастке, Сордо почуял запах гари и остановился. Он и его штурман Кандиро Карреа едва успели выйти из машины, прежде чем она загорелась.

Первым на место инцидента прибыл британский пилот Гас Гринсмит. Вместе они попытались потушить машину, однако им это не удалось. Автомобиль сгорел дотла. В результате инцидента никто не пострадал.

«Это произошло очень быстро. В машине сильно пахло бензином, и прямо между сиденьями повалил дым, я остановил машину. Через несколько минут она начала гореть. Мы пытались потушить пламя, но это было абсолютно невозможно. Мне жаль команду. Потерять машину... Это плохой для нас день», - рассказал Сордо.

После инцидента гонка была остановлена, также было отменено прохождение следующего спецучастка.