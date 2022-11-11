Магнуссен выиграл квалификацию в Сан-Паулу

Пасмурно. Влажная трасса. Воздух +19С, трасса +27С Квалификация в Сан-Паулу – это всегда интересно, тем более по ходу уик-энда со спринтом, когда позади лишь одна часовая тренировка. Результаты на коротком круге плотные, трасса скользкая, важно не попасть в трафик – нужно было всё сделать правильно. На тренировке лучшее время показал Серхио Перес, а квалификацию, как и год назад, сдвинули к вечеру, чтобы болельщики успели прийти с работы. Впрочем, трибуны в Сан-Паулу и днём были заполнены. За час до квалификации опустился туман и прошёл небольшой дождь, но он скоро закончился, воды на трассе было немного – и сессия началась вовремя. В первой сессии все выехали на промежуточной резине, хотя асфальт был почти сухим. Лишь в последнем повороте и на прямой за машинами был виден небольшой шлейф. Гонщики работали сериями кругов, состояние трассы постепенно улучшалось, как и результаты. Гасли первым перешёл на слики, за ним последовали остальные. С каждым кругом трасса становилась быстрее, на первой строчке побывали почти все, в итоге её оставил за собой Ландо Норрис – 1:13.106, а Латифи, Чжоу, Боттас, Цунода и Шумахер выбыли из борьбы. Во второй сессии все выехали на сликах. Гонщики вновь работали сериями кругов. В первой попытке лучшее время показал Ферстаппен – 1:11.318. Вновь начал слегка накрапывать дождь, гонщики продолжили попытки на сликах. Макс прибавил – 1:10.881, Сайнс тоже проехал быстрее, уступив в итоге девять тысячных. Элбон, Гасли, Феттель, Риккардо и Стролл не прошли в финал. В финале Леклер начал сессию на промежуточных шинах, остальные выехали на сликах. Проехав круг, Леклер перешёл на слики, не скрывая разочарования решением команды. Кевин Магнуссен занимал первую строчку с 1:11.674, когда сессию остановили красными флагами – Джордж Расселл застрял в гравии после вылета в четвёртом повороте. В Haas F1 мечтали, чтобы дождь усилился, зафиксировав результаты. Так и получилось, во время паузы полил дождь, Перес выехал на промежуточных шинах, остальные наблюдали за происходящим из боксов, оценивая состояние трассы. Не завершив круг, Серхио свернул в боксы – шансов улучшить результат не было. На последних минутах Хэмилтон выехал на промежуточных шинах, но скорее для того, чтобы порадовать болельщиков. == Кевин Магнуссен выиграл квалификацию в Сан-Паулу, добившись лучшего результата и в своей карьере, и в истории Haas F1 – и сделав отличный подарок к дню рождения владельца команды Джина Хааса. Порядок старта гонщиков в воскресной гонке определится в субботнем спринте. Результаты квалификации .wideTable td, .wideTable th { padding: 1px; } Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия М Время Кр М Время Кр М Время Кр 1. К.Магнуссен Haas 7 1:13.954 13 7 1:11.410 10 1 1:11.674 3 2. М.Ферстаппен Red Bull 6 1:13.625 11 1 1:10.881 9 2 1:11.877 3 3. Д.Расселл Mercedes 11 1:14.427 11 4 1:11.318 10 3 1:12.059 3 4. Л.Норрис McLaren 1 1:13.106 13 5 1:11.377 9 4 1:12.263 3 5. К.Сайнс Ferrari 14 1:14.680 12 2 1:10.890 9 5 1:12.357 3 6. Э.Окон Alpine 13 1:14.663 10 10 1:11.587 9 6 1:12.425 3 7. Ф.Алонсо Alpine 3 1:13.542 9 6 1:11.394 9 7 1:12.504 3 8. Л.Хэмилтон Mercedes 2 1:13.403 11 9 1:11.539 10 8 1:12.611 4 9. C.Перес Red Bull 5 1:13.613 12 8 1:11.456 10 9 1:15.601 4 10. Ш.Леклер Ferrari 12 1:14.486 12 3 1:10.950 10 10 - 3 11. А.Элбон Williams 8 1:14.324 13 11 1:11.631 8 12. П.Гасли AlphaTauri 9 1:14.371 13 12 1:11.675 11 13. С.Феттель Aston Martin 4 1:13.597 12 13 1:11.678 11 14. Д.Риккардо McLaren 15 1:14.931 12 14 1:12.140 9 15. Л.Стролл Aston Martin 10 1:14.398 13 15 1:12.210 11 16. Н.Латифи Williams 16 1:15.095 13 17. Г.Чжоу Alfa Romeo 17 1:15.197 12 18. В.Боттас Alfa Romeo 18 1:15.486 13 19. Ю.Цунода AlphaTauri 19 1:16.264 12 20. М.Шумахер Haas 20 1:16.361 12