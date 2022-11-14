Ландо Норрис гарантировал себе звание «лучшего из остальных» по итогам сезона-2022

Пилот «Макларена» Ландо Норрис после Гран-при Бразилии гарантировал себе седьмое место в Формуле-1 по итогам сезона-2022. Британец точно станет лучшим позади шести пилотов трёх топ-команд чемпионата мира. Британец на 27 очков опережает Эстебана Окона. Максимум можно набрать 26 за Гран-при (победа+БК). Зачёт пилотов Формулы-1 перед последним Гран-при: 1. Макс Ферстаппен — 429 очков. 2. Шарль Леклер — 290. 3. Серхио Перес — 290. 4. Джордж Расселл — 265. 5. Льюис Хэмилтон — 240. 6. Карлос Сайнс — 234. 7. Ландо Норрис — 113. 8. Эстебан Окон — 86. 9. Фернандо Алонсо — 81. 10. Валттери Боттас 0 49. 11. Себастьян Феттель — 36. 12. Даниэль Риккардо — 35. 13. Кевин Магнуссен — 25. 14. Пьер Гасли — 23. 15. Лэнс Стролл — 14. 16. Мик Шумахер — 12. 17. Юки Цунода — 12. 18. Гуаньюй Чжоу — 6. 19. Александер Албон — 4. 20. Николас Латифи — 2. 21. Ник де Врис — 2. 22. Нико Хюлькенберг — 0.