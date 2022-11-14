Ральф Шумахер: Чисто по-человечески Ферстаппен поступил некрасиво

Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт на немецком Sky Sport Ральф Шумахер упрекнул Макса Ферстаппена в некрасивом поведении.
Двукратный чемпион мира отказался отдать позицию напарнику Серхио Пересу, несмотря на просьбу команды.
«Макс рискует лишиться поддержки напарника. Чисто по-человечески он, конечно, поступил некрасиво. Можно было бы и подвинуться, ведь Серхио не раз помогал ему. Он должен переступить через свою гордость», – цитирует Ральфа немецкий F1-Insider.
Согласен с Шумахером его коллега по телеканалу Sky Sport Тимо Глок.
«Перес подумает, стоит ли помогать Максу в дальнейшем. Не забывайте, что он сделал для напарника в прошлом году. А ведь в Интерлагосе речь шла о шестом месте. Ферстаппен мог бы и подарить позицию», – заключил бывший гонщик Toyota.