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36 минут назад

Ральф Шумахер: Чисто по-человечески Ферстаппен поступил некрасиво

autosport.com.ru

Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт на немецком Sky Sport Ральф Шумахер упрекнул Макса Ферстаппена в некрасивом поведении.

Ральф Шумахер: Чисто по-человечески Ферстаппен поступил некрасиво
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Двукратный чемпион мира отказался отдать позицию напарнику Серхио Пересу, несмотря на просьбу команды.

«Макс рискует лишиться поддержки напарника. Чисто по-человечески он, конечно, поступил некрасиво. Можно было бы и подвинуться, ведь Серхио не раз помогал ему. Он должен переступить через свою гордость», – цитирует Ральфа немецкий F1-Insider.

Согласен с Шумахером его коллега по телеканалу Sky Sport Тимо Глок.

«Перес подумает, стоит ли помогать Максу в дальнейшем. Не забывайте, что он сделал для напарника в прошлом году. А ведь в Интерлагосе речь шла о шестом месте. Ферстаппен мог бы и подарить позицию», – заключил бывший гонщик Toyota.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Серхио Перес,
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