Ральф Шумахер: Чисто по-человечески Ферстаппен поступил некрасиво

«Перес подумает, стоит ли помогать Максу в дальнейшем. Не забывайте, что он сделал для напарника в прошлом году. А ведь в Интерлагосе речь шла о шестом месте. Ферстаппен мог бы и подарить позицию», – заключил бывший гонщик Toyota.