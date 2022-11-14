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23 минуты назад

В Ferrari объяснили, почему Сайнс не пропустил Леклера

F1News.ruиещё 1

На завершающей стадии гонки в Сан-Паулу Шарль Леклер ехал за Карлосом Сайнсом и попросил команду, чтобы напарник его пропустил. Шарль ведёт борьбу с Серхио Пересом за второе место в личном зачёте и мог заработать дополнительные три очка.

В Ferrari объяснили, почему Сайнс не пропустил Леклера
Фото: F1News.ruF1News.ru

В Ferrari не стали просить Сайнса пропустить Леклера, сказав Шарлю, что обмен позициями с напарником в этой ситуации «слишком рискован» – и он остался четвертым.

Рискованным этот обмен был по двум причинам. Во-первых, за Леклером ехали Алонсо и Ферстаппен, готовые использовать любой шанс. Во-вторых, в Ferrari не были уверены, что Сайнса не оштрафуют за обгон Юки Цуноды во время сбоя в системе тайминга FIA в конце второго периода автомобиля безопасности, которая посчитала, что Юки уже вернулся в круг с лидерами.

Маттиа Бинотто, руководитель команды: «Поменять местами две машины в тот момент было сложно и в какой-то степени опасно, ведь сзади ехали Алонсо и Ферстаппен. Более того, мы знали, что стюарды расследуют то, что произошло за автомобилем безопасности с Цунодой.

В тот момент претензий к нам не было, но не было и решения по этому вопросу. Если бы Карлос получил, к примеру, пятисекундный штраф, то потерял бы больше одной позиции. Поэтому мы решили сохранить порядок гонщиков на трассе».

Карлос после финиша сказал, что никаких команд пропустить напарника по ходу гонки не получал, и узнал о сложившейся ситуации только от журналистов после финиша.

Автоспорт,Шарль Леклер,Ferrari,
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