Найдена замена Шумахеру в «Хаасе» в 2023 году (Bild)

Мик Шумахер покинет «Хаас» по окончании сезона-2022, подтверждает Bild.

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По информации немецкого издания, Шумахера заменит резервный пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг, который считался главным претендентом на место в «Хаасе». Официальное объявление ожидается в среду, 16 ноября. Хюлькенберг станет напарником Кевина Магнуссена.

Одна из причин перестановки – медленное развитие Мика, который очень дорого обходится команде. Bild оценивает ущерб от аварий Шумахера в нынешнем сезоне в сумму, превышающую три миллиона евро. Кроме этого, после подписания контракта с новым титульным партнером (MoneyGram) «Хаас» может позволить себе уход спонсоров, связанных с Миком.