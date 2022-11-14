Мик Шумахер: «Не мой сезон, пожалуй»

Мик Шумахер прокомментировал неудачный Гран-при Сан-Паулу и сезон в целом.
Пилот «Хааса» занял 13-е место и вновь не заработал очки, его напарник Кевин Магнуссен сошел.
«Такое происходит весь год, всегда в итоге что-то складывается не так. Исход зависел не от нас, мы отдали все силы. Я старался сдержать «Альфа Таури», но, к сожалению, получил повреждения боковой части. Конечно, это неидеальная ситуация.
Иногда это твой год, иногда нет – и, пожалуй, нынешний сезон не мой. Но впереди еще одна гонка, и мы выложимся по полной», – сказал Шумахер.
Сегодня немецкая пресса сообщила о том, что в Бразилии Мика проинформировали о скором уходе из «Хааса». В 2023 году его должен заменить резервный пилот «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг.