Мик Шумахер: «Не мой сезон, пожалуй»

«Такое происходит весь год, всегда в итоге что-то складывается не так. Исход зависел не от нас, мы отдали все силы. Я старался сдержать «Альфа Таури», но, к сожалению, получил повреждения боковой части. Конечно, это неидеальная ситуация.



Иногда это твой год, иногда нет – и, пожалуй, нынешний сезон не мой. Но впереди еще одна гонка, и мы выложимся по полной», – сказал Шумахер.