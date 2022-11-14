Мама Ферстаппена оскорбила Переса

Мама Макса Ферстаппена вмешалась в конфликт сына с напарником по Red Bull Racing Серхио Пересом. Софи Кюмпен написала в соцсетях пост, обвинив мексиканского гонщика… в измене жене.
«Погулял на вечеринке, а потом изменил жене», – написала мама двукратного чемпиона мира Формулы 1.
Командная тактика Red Bull Racing на Гран При Бразилии обернулась громким скандалом. Макс отказался помочь напарнику в борьбе за звание вице-чемпиона и не пропустил его по просьбе команды. А в интервью после финиша он заявил, что у него были на это свои причины.
Вдаваться в подробности Ферстаппен отказался, но как предположили эксперты Ф1 на голландском и британском ТВ, дело в аварии Переса на Гран При Монако в мае. Есть версия, что мексиканец специально попал в аварию в квалификации и осознанно помешал напарнику подняться выше четвёртого места.