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11 минут назад

«Изменил жене». Мама Макса Ферстаппена оскорбила Серхио Переса

autosport.com.ru

Мама Макса Ферстаппена вмешалась в конфликт сына с напарником по Red Bull Racing Серхио Пересом. Софи Кюмпен написала в соцсетях пост, обвинив мексиканского гонщика… в измене жене.

Мама Ферстаппена оскорбила Переса
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Погулял на вечеринке, а потом изменил жене», – написала мама двукратного чемпиона мира Формулы 1.

Командная тактика Red Bull Racing на Гран При Бразилии обернулась громким скандалом. Макс отказался помочь напарнику в борьбе за звание вице-чемпиона и не пропустил его по просьбе команды. А в интервью после финиша он заявил, что у него были на это свои причины.

Вдаваться в подробности Ферстаппен отказался, но как предположили эксперты Ф1 на голландском и британском ТВ, дело в аварии Переса на Гран При Монако в мае. Есть версия, что мексиканец специально попал в аварию в квалификации и осознанно помешал напарнику подняться выше четвёртого места.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Серхио Перес,
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