«Ты скоро вернёшься». Пилоты Формулы-1 поддержали Мика Шумахера

Окон: «Ты вернёшься. Мы все знаем, что это только вопрос времени». Перес: «Ты скоро вернёшься».

Напомним, сегодня американская команда Формулы-1 «Хаас» официально подтвердила, что её вторым боевым пилотом в сезоне-2023 станет немецкий пилот Нико Хюлькенберг . 35-летний немец станет новым напарником датчанина Кевина Магнуссена , сменив в составе «Хааса» своего соотечественника Мика Шумахера.

Мик Шумахер выступал в «Хаасе» в 2021 и 2022 годах. С начала нового сезона его в составе американской команды заменит Нико Хюлькенберг, о чём уже было объявлено официально.