ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
32 минуты назад

«Ты скоро вернёшься. Это лишь вопрос времени». Пилоты Формулы-1 поддержали Мика Шумахера

Чемпионат.com

Пилоты Формулы-1 Эстебан Окон («Альпин») и Серхио Перес («Ред Булл») написали слова поддержки Мику Шумахеру в социальных сетях.

«Ты скоро вернёшься». Пилоты Формулы-1 поддержали Мика Шумахера
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Немец опубликовал пост, посвящённый своему уходу из Формулы-1. Окон и Перес отреагировали:

Окон: «Ты вернёшься. Мы все знаем, что это только вопрос времени». Перес: «Ты скоро вернёшься».

Напомним, сегодня американская команда Формулы-1 «Хаас» официально подтвердила, что её вторым боевым пилотом в сезоне-2023 станет немецкий пилот Нико Хюлькенберг. 35-летний немец станет новым напарником датчанина Кевина Магнуссена, сменив в составе «Хааса» своего соотечественника Мика Шумахера.

Мик Шумахер выступал в «Хаасе» в 2021 и 2022 годах. С начала нового сезона его в составе американской команды заменит Нико Хюлькенберг, о чём уже было объявлено официально.

Автоспорт,Мик Шумахер,Нико Хюлькенберг,Кевин Магнуссен,Серхио Перес,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители