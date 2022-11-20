Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель завершает карьеру

Сегодня четырёхкратный чемпион мира отправляется на пенсию.

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Гран-при Абу-Даби 2022 года станет последней гонкой в карьере Себастьяна Феттеля, который 15 лет назад пришёл в Формулу-1 незрелым юношей, а уходит четырёхкратным чемпионом мира, умудрённым опытом, победами и ошибками.

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Феттель так и не стал новым Хуан-Мануэлем Фанхио или Михаэлем Шумахером и добился меньшего, чем, наверное, хотел сам, и тем не менее оставил в «Больших призах» свой неповторимый след, а будущие поколения автоспорта будут слагать о немце легенды. В честь последней гонки Себа — отдаём должное его вкладу в Формулу-1.

Золотой мальчик «Ред Булл»

Себастьян родился в не слишком богатой семье, но за счёт природного таланта уже в 11 лет получил поддержку «Ред Булл», а позже обратил на себя внимание БМВ. В 2006-м Феттель стал третьим пилотом «БМВ-Заубер» и выступал в свободных заездах. В 2007-м Себу доверили заменить травмированного Роберта Кубицу, и Феттель в первой же своей гонке — на незнакомой трассе в Индианаполисе — финишировал восьмым и стал самым молодым пилотом, когда-либо набиравшим очки в Формуле-1. Стало очевидно, что у парня большое будущее, и в том же году Дитрих Матешиц и Хельмут Марко сажают его в «Торо Россо» — в 2008-м, проводя свой первый полный сезон, Феттель принесёт команде из Фаэнцы первую в её истории победу. Уже тогда Себастьян был настолько хорош, что в паддоке сомневались: сможет ли «Ред Булл» предоставить ему достаточно конкурентоспособную машину? После Гран-при Китая и победы в составе «Ред Булл» вопросы отпали.

Австрийская команда смогла воспользоваться переменами в регламенте и в 2009 году вырвалась в топ-команды. В том сезоне титул ушёл к «Браун Гран-при», создавшей волшебный двойной диффузор, однако затем на протяжении четырёх лет подряд Себастьяну Феттелю и «Ред Булл» не было равных. Когда инженерам удавалось подготовить лучшую на стартовой решётке машину, немец чётко отрабатывал план и привозил команде победу. Когда у машины не было подавляющего преимущества, Себастьян боролся самостоятельно и всё равно становился чемпионом.

Хороший пример такой гонки — Гран-при Бразилии 2012 года. Тогда уже на первом круге Феттель получил удар от Бруно Сенны и откатился в конец пелотона, однако даже с развороченным после столкновения понтоном сумел прорваться на шестое место и записать на свой счёт третий титул.

В то же время далеко не всегда Себ был тем золотым мальчиком, которым приходил в Ф-1 в конце 2000-х. После столкновения с Марком Уэббером на Гран-при Турции немец не стеснялся жестами всему миру показать, что думает о товарище по команде. Но, пожалуй, самым большим проступком немца стал Гран-при Малайзии в 2013-м, когда тот вопреки чёткому распоряжению команды сохранять позиции отобрал у напарника победу. Тем не менее, несмотря на все сложности между Феттелем и Уэббером, именно Себ выжимал из машин Ньюи максимум. Марк за счёт более агрессивного стиля быстрее изнашивал шины, из-за чего часто был позади на длинной дистанции, в то время как немец уверенно пользовался задней осью, размеренно используя ресурс резины — так, как задумывали стратеги.

Надежда «Феррари», лидер «Астон Мартин»

В будущем, правда, этот стиль немцу аукнулся. Уже в 2014-м, когда машины лишились львиной доли сцепления на задней оси, Феттель смотрелся совсем не так уверенно и уступал новичку «Ред Булл» Даниэлю Риккардо. Та же проблема затем преследовала Себа и в «Феррари», когда его время от времени разворачивало — за рулём машины из Маранелло немец уже не мог так смело орудовать дросселем, как на машинах Ньюи. В Маранелло Феттель далеко не сразу получил шанс побороться за титул, зато в 2015–2016 годах он активно встраивался в культуру «Феррари»: выучил итальянский, познакомился с каждым механиком и делал всё, чтобы стать в новой команде своим. И когда в 2017-м Реста и Бинотто построили наконец конкурентоспособную машину, Себ сумел завоевать симпатии итальянских тифози, которых совсем недавно тошнило от постоянных побед немца. Феттель сумел заставить фанатов «Феррари» поверить, что победа в чемпионате возможна.

Победить, правда, так и не вышло. В 2017 году за семь этапов до конца сезона Хэмилтона и Феттеля разделяли три очка, но на старте гонки в Сингапуре Себ стал неаккуратно смещаться в борьбе с Ферстаппеном и Райкконеном и в итоге сошёл в устроенном им же самим завале. А затем технические проблемы в Малайзии и Японии практически в мгновение ока лишили немца всех шансов. Годом спустя ситуация повторилась на Гран-при Германии — экс-чемпион вновь ошибся на сырой от дождя трассе в тот самый момент, когда был шанс увеличить отрыв в общем зачёте. Ну а в 2019-м в «Феррари» пришёл молодой Шарль Леклер, который на тех конкретных машинах оказался быстрее опытного Феттеля — немец в каком-то смысле сам оказался на месте Уэббера 2010–2013 годов и в конце концов ушёл из команды.

Четырёхкратный чемпион, который одновременно с этим увлёкся экологической и социальной повесткой, мог махнуть рукой и завершить карьеру — в топ-команды его уже не звали и каких-то очевидных перспектив побороться за титул — пусть даже и отдалённых — на горизонте уже не было. Но слова Феттеля о том, что любит пилотировать гоночные машины, не были пустыми, и он продолжил — в «Астон Мартин». Довольно быстро и паддоку, и самому Феттелю стало понятно, что это конец карьеры. Порой Себ блистал и в прошлом году дважды поднимался на подиум — в Азербайджане и Венгрии, хотя во втором случае немца дисквалифицировали за нехватку топлива. Без ошибок не обходилось, и хотя ни у кого не оставалось сомнений, кто из двух гонщиков «Астон Мартин» быстрее, стало ясно, что для человека, четырежды становившегося чемпионом мира, это тупик.

Единственный и неповторимый