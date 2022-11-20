Даниэль Риккардо объяснил своё возвращение в Red Bull Racing

Австралийский пилот Даниэль Риккардо объяснил, почему в 2023 году предпочтёт стать резервным гонщиком Red Bull Racing, а не выступать в основном составе другой команды.

Напомним, что Риккардо ведет переговоры с «Красными Быками» и в следующем сезоне может стать их третьим пилотом, взяв на себя тестовые, рекламные и другие обязанности. Хотя соглашение ещё не подписано, согласование контракта считается формальностью и новость может быть объявлена в ближайшее время.

На вопрос британского Аutosport о причинах его выбора в пользу Red Bull он ответил так: «Я знал, что в следующем году хочу немного отдохнуть от участия в гонках и в целом от соревнований. Последние пару лет были очень утомительными из-за всех этих проблем, поэтому после летнего перерыва мне стало ясно, что для меня так будет лучше. Тогда я подумал: «Хорошо. Что будет дальше?». И чем больше я размышлял, тем больше понимал, что предпочту хоть в какой-то мере быть членом топ-команды.

Мы ещё ничего не подписали. Вот почему я не вышел и ничего не подтвердил, потому что это по-прежнему правда: контракта нет. Но сейчас я могу посмотреть вам в глаза и сказать, что это самый вероятный вариант на данном этапе».