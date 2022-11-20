Ферстаппен победил на заключительном этапе сезона «Формулы‑1»

Он также стал вице чемпионом, опередив в личном зачете Серхио Переса («Ред Булл»), который финишировал третьим в гонке и стал третьим в чемпионате.

Ранее Ферстаппен второй раз подряд выиграл чемпионат мира.Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сошел на последних кругах и впервые в карьере в «Ф 1» завершил сезон без побед. Себастьян Феттель в своей последней гонке в карьере стал 10 м.