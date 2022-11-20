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8 часов назад

Ферстаппен победил на заключительном этапе сезона «Формулы‑1», Леклер — второй в гонке и в чемпионате

Матч ТВиещё 7

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем заключительного этапа сезона «Формулы 1» Гран при Абу Даби.Вторым финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Ферстаппен победил на заключительном этапе сезона «Формулы‑1»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он также стал вице чемпионом, опередив в личном зачете Серхио Переса («Ред Булл»), который финишировал третьим в гонке и стал третьим в чемпионате.

Ранее Ферстаппен второй раз подряд выиграл чемпионат мира.Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сошел на последних кругах и впервые в карьере в «Ф 1» завершил сезон без побед. Себастьян Феттель в своей последней гонке в карьере стал 10 м.

«Формула 1». Гран при Абу Даби

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл»)2. Шарль Леклер (Монако, «Феррари»)3. Серхио Перес (Мексика, «Ред Булл»)4. Карлос Сайнс (Испания, «Феррари»)5. Джордж Расселл (Великобритания, «Мерседес»)6. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен»)7. Эстебан Окон (Франция, «Альпин»)8. Лэнс Стролл (Канада, «Астон Мартин»)9. Даниэль Риккьярдо (Австралия, «Макларен»),10. Себастьян Феттель (Германия, «Астон Мартин»)

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