В Абу-Даби стартовали постсезонные тесты Формулы 1

Во вторник в 8:00 по московскому времени на трассе Яс-Марина стартовали однодневные постсезонные тесты Формулы 1.
Участие в заездах принимают все десять команд. На одной машине от каждого коллектива будут выступать молодые гонщики, а на другой – опытные пилоты протестируют шины 2023 года.
В Ferrari день за рулем машины F1-75 проведет российский гонщик Роберт Шварцман. В Aston Martin дебютирует Фернандо Алонсо (на фото), в Alpine – Пьер Гасли, а в Haas к работе приступит Нико Хюлькенберг.
Состав участников тестов в Абу-Даби
Red Bull Racing: Лиам Лоусон, Серхио Перес
Ferrari: Роберт Шварцман, Шарль Леклер (утро)/Карлос Сайнс (после обеда)
Mercedes: Фредерик Вести, Льюис Хэмилтон/Джордж Рассел Alpine: Джек Дуэн, Пьер Гасли
McLaren: Оскар Пиастри, Ландо Норрис
Alfa Romeo: Тео Пуршер/Валттери Боттас
Aston Martin: Фелипе Другович, Лэнс Стролл/Фернандо Алонсо
Haas: Пьетро Фиттипальди, Нико Хюлькенберг
AlphaTauri: Ник де Врис, Юки Цунода
Williams: Логан Сарджент, Алекс Албон