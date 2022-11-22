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13 часов назад

В Абу-Даби стартовали постсезонные тесты Формулы 1

autosport.com.ruиещё 5

Во вторник в 8:00 по московскому времени на трассе Яс-Марина стартовали однодневные постсезонные тесты Формулы 1.

В Абу-Даби стартовали постсезонные тесты Формулы 1
Фото: Autosport.com.ruAutosport.com.ru

Участие в заездах принимают все десять команд. На одной машине от каждого коллектива будут выступать молодые гонщики, а на другой – опытные пилоты протестируют шины 2023 года.

В Ferrari день за рулем машины F1-75 проведет российский гонщик Роберт Шварцман. В Aston Martin дебютирует Фернандо Алонсо (на фото), в Alpine – Пьер Гасли, а в Haas к работе приступит Нико Хюлькенберг.

Состав участников тестов в Абу-Даби

Red Bull Racing: Лиам Лоусон, Серхио Перес

Ferrari: Роберт Шварцман, Шарль Леклер (утро)/Карлос Сайнс (после обеда)

Mercedes: Фредерик Вести, Льюис Хэмилтон/Джордж Рассел Alpine: Джек Дуэн, Пьер Гасли

McLaren: Оскар Пиастри, Ландо Норрис

Alfa Romeo: Тео Пуршер/Валттери Боттас

Aston Martin: Фелипе Другович, Лэнс Стролл/Фернандо Алонсо

Haas: Пьетро Фиттипальди, Нико Хюлькенберг

AlphaTauri: Ник де Врис, Юки Цунода

Williams: Логан Сарджент, Алекс Албон

Автоспорт,Алекс Албон,Фелипе Другович,Шарль Леклер,Нико Хюлькенберг,Пьер Гасли,Роберт Шварцман,Серхио Перес,Фернандо Алонсо,Льюис Хэмилтон,Ferrari,
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